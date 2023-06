Onze Tourpronostiek: ‘Van der Poel en Van Aert, schouder aan schouder op de Puy de Dôme’

Wie wint de gele, de groene en de bolletjestrui van de Tour 2023? Wie wordt de revelatie? En waarnaar is het ook nog uitkijken? De wielermedewerkers van Knack Sport geven hun pronostiek.

Wie wint de gele trui? En wie staat er nog op het podium?

Jef Van Baelen: ‘Tadej Pogacar is de sterkste renner, Jonas Vingegaard heeft de sterkste ploeg. De sterkste renner wint. Pogacar koerste vorig jaar alsof hij onmogelijk kon verliezen. Hij viel aan in een kasseienrit, hield daar amper 13 seconden aan over en was daardoor eigenlijk de verliezer van de dag. De Sloveen weet nu dat er limieten zijn en wordt nog gevaarlijker. Enric Mas staat als derde man op het podium. Ik was onder de indruk van zijn laatste Vuelta: zonder de tijdritten had hij Remco Evenepoel geklopt.’

Benedict Vanclooster: ‘Tadej Pogacar behaalt zijn derde eindzege, ondanks zijn verstoorde voorbereiding. Hij is de beste renner ter wereld, heeft een sterkere ploeg dan ooit, leerde uit zijn overmoed van vorige editie en legt nu al het gewicht bij Jonas Vingegaard door hem in de favorietenrol te duwen. De titelverdediger wordt eervol tweede. Uitzonderlijk neemt er niemand op het derde trapje plaats: daarvoor torenden de grote twee te hoog boven iedereen uit.’

Jonas Creteur: ‘De eerste week wordt de zwaarste – qua hoogtemeters – in de recente Tourgeschiedenis. Meer dan ooit wordt het zaak om 21 ritten lang top te zijn. Een brede basis, met veel aerobe trainingen, is daarvoor noodzakelijk. Dat heeft Jonas Vingegaard meer dan Tadej Pogacar, die pas de laatste weken veel kilometers op de weg kon malen na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, en slechts anderhalve dag gekoerst heeft in juni. De laatste Tourwinnaar met zo weinig of nog minder koersdagen in juni? Marco Pantani in 1998, toen hij na zijn Girozege geen koers meer reed.’

‘Bovendien is dit een Tour voor klimmers, met een recordaantal cols. Op dat vlak is Vingegaard nog beter dan Pogacar, zeker op de langere beklimmingen zoals de Col de la Loze, de scherprechter van de 17e rit. De Deen wint dus. Pogacar eindigt op anderhalve minuut. Jai Hindley wordt derde, omdat hij de beste klimmer is na de ‘Grote Twee’, zeker over drie weken.’

Roel Van den Broeck: ‘Toen hij nog voor het continentale ColoQuick reed en wielrennen combineerde met een job in de vismijn, was het al zijn grote droom: ooit de Tour winnen. Vorig jaar was het zover! Maar het zal bij die ene vette vis blijven. Tadej Pogacar zet de puntjes op de i en verwijst Vingegaard weer naar de tweede plaats. Voormalig Girowinnaar Jai Hindley wordt the best of the rest.’

De kans is groot dat Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard weer op het podium van de Tour zullen eindigen. Maar in welke volgorde? © Getty

Wie wint de groene trui?

Jef Van Baelen: ‘Jasper Philipsen is de sterkste sprinter én hij heeft de sterkste sprintersploeg. Er zijn in de Tour vier ‘zekere’ massaspurts en nog eens zo veel ritten ‘die in een spurt kunnen eindigen’. Die laatste categorie is voor de andere sprinters te lastig, maar voor Philipsen niet. Voor Wout van Aert, heb ik de indruk, hoeft de groene trui niet per se.’

Benedict Vanclooster: ‘Zo veel kandidaten zijn er ook voor deze trui niet. Jasper Philipsen is de grootste kanshebber. Hij is niet alleen de succesvolste sprinter dit seizoen, hij is ook uitstekend omringd en verteert beter de bergen dan zijn tegenstanders. Alleen Wout van Aert is nog completer natuurlijk, maar als de Herentalsenaar inderdaad (tussen)sprints laat schieten met het WK in Glasgow in het achterhoofd, zal zijn achterstand op Philipsen te hoog oplopen.’

Jonas Creteur: ‘Wout van Aert won vorig jaar het groen met een voorsprong van 194 punten op Jasper Philipsen: 480 vs. 286. Van die 480 punten behaalde hij er 222 via tussensprinten. Aangezien Van Aert dit jaar met het oog op het WK iets defensiever zal rijden en zich minder zal mengen in ontsnappingen, ligt de weg open voor Philipsen. Er zijn voor hem, als goed klimmende sprinter, acht mogelijke kansen op ritwinst in een massasprint/groepssprint. Een stuk meer dan vorig jaar (slechts vier). Met Van der Poel aan zijn zijde pakt hij het groen.’

Roel Van den Broeck: ‘Wout gaat voor goud, hij verkiest Glasgow boven Parijs. Niet getreurd voor de Belgische wielerfans: zijn opvolger heet Jasper Philipsen.’

Wie wint de bolletjestrui?

Jef Van Baelen: ‘Dat is een tragisch klassement geworden. Er zijn renners die er van dag één een doel van maken, zoals Thibaut Pinot of Giulio Ciccone, maar de kans is groot dat het Pogacar of Vingegaard in de schoot valt, al geven zij niet om de bollen.’

Benedict Vanclooster: ‘Een Italiaan pakt de bollen: Giulio Ciccone. Bergtruien inspireren deze voormalige bergkoning van de Ronde van Italië en bollenwinnaar van het jongste Critérium du Dauphiné.’

Jonas Creteur: ‘Aangezien er liefst 40 punten te verdienen zijn op de Col de la Loze, en nog eens 20 op onder meer de Puy de Dôme, de Grand Colombier en de Joux Plane, is de kans reëel dat weer Pogacar of Vingegaard ongewild en onbedoeld met de bollen gaan lopen, zoals de voorbije twee jaar. Vingegaard is de beste klimmer, hij wordt voor de tweede opeenvolgende keer bergkoning.’

Roel Van den Broeck: ‘Ongezien: Tadej Pogacar knijpt de remmen dicht vlak voor de top van de Platzerwasel, de laatste col van deze Tour, en wacht tot een emotionele Thibaut Pinot passeert alvorens zich weer op gang te trekken. “Ik gun Thibaut in zijn afscheidsjaar de bollen”, zegt de Sloveen. “Een man met dezelfde initialen als ik verdient dat.” Tom Pidcock wordt derde in het bergklassement.’

Thibaut Pinot was al bergkoning in de Giro. Wordt hij dat ook in zijn laatste Tour de France? © Getty

Wie wordt de revelatie van de Tour?

Jef Van Baelen: ‘De Amerikanen vieren hun comeback. Neilson Powless en Matteo Jorgenson zie ik allebei de top tien halen en niet door zomaar wat te volgen. Jorgenson móét zich tonen. Hij verhuist volgend jaar naar Jumbo-Visma. Als Jorgenson zich nu niet presenteert als mogelijke kopman, dan moet hij zich de komende jaren beperken tot knechten voor Vingegaard.’

Benedict Vanclooster: ‘Een Oostenrijker van 25, ex-wereldkampioen bij de junioren en dit jaar in vier van de vijf etappekoersen die hij reed telkens goed voor een plaats in de top tien: Felix Gall. Bij AG2R-Citroën kan hij in de schaduw van Ben O’Connor zonder druk ontbolsteren.’

Jonas Creteur: ‘Onbekend is Mattias Skjelmose niet meer, na zijn eindzege in de laatste Ronde van Zwitserland. Hij rijdt wel zijn eerste Tour, en pas zijn tweede grote ronde, na een mislukte Giro in 2022. De 23-jarige Deen werd vorige week ook nationaal kampioen en verkeert in supervorm. De slotklim van de eerste rit is hem op het lijf geschreven, net als de licht hellende aankomst in Bilbao, want hij is zeer explosief. Skjelmose zal de eerste etappe winnen en minstens enkele dagen in het geel rijden.’

Roel Van den Broeck: ‘Voor het eerst neemt het Noorse Uno-X deel aan de Ronde van Frankrijk en dat zullen we geweten hebben. De Scandinaviërs veroveren alle wielerharten met hun aanvallende manier van koersen, hun (Uno-)x-factor en hun ontwapenende post race interviews. Voor de vier etappezeges zorgen Tiller, Johannessen, Traeen en Søren Waerenskjold. Of is dat maar een droom?’

Mattias Skjelmose won al de Ronde van Zwitserland, voor Juan Ayuso en Remco Evenepoel.

Naar wie of wat kijk je nog uit?

Jef Van Baelen: ‘Naar opnieuw dolle stunts van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Er wordt gespeculeerd dat zij de Tour in spaarstand rijden met het oog op het WK in Glasgow, maar ik heb van dat olijke duo intussen een koers of 200 gezien en ik heb hen zich nog nooit ook maar één halve kilometer weten sparen.’

Benedict Vanclooster: ‘Naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel op de Puy de Dôme, als laatste overlevenden van de lange vlucht, in een duel schouder aan schouder, waarbij de regie de beelden mixt met die van Jacques Anquetil en Mathieus grootvader Raymond Poulidor uit 1964. Zou dat niet mooi zijn?’

Jonas Creteur: ‘Jumbo-Visma kraakte vorig jaar Tadej Pogacar in de rit naar de Col du Granon met hun ‘masterplan’. Wees niet verwonderd als ze in een bepaalde etappe weer zoiets uit hun tactische hoed toveren. Misschien zelfs al in de ogenschijnlijk niet zo zware Pyreneeënetappes op dag vijf en zes. Zeker als in het Baskenland blijkt dat Pogacar nog niet top is, na zijn handblessure.’

Roel Van den Broeck: ‘Wij kijken uit naar de dolenthousiaste Baskische wielerfans, naar de duels tussen Van Aert en Van der Poel tijdens het openingsweekend, naar de sprintzeges van Philipsen en Jakobsen, naar de fenomenale exploten van Pogacar, naar de tranenvloed van Cavendish wanneer hij op de Champs-Elysées alsnog zijn 35e ritzege behaalt. Wij kijken uit naar de Ronde van Frankrijk 2023!’