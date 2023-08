Lotte Kopecky verovert wereldtitel op de weg

Lotte Kopecky (27) heeft zich zondag in het Schotse Glasgow tot wereldkampioene wielrennen op de weg gekroond. Ze is de eerste Belgische die de regenboogtrui pakt sinds Nicole Vandenbroeck in 1973.

Met nog 14 kilometer voor de boeg kwam er een einde aan het soloavontuur van de Zwitserse Elise Chabbey, die gegrepen werd door het elitegroepje. De titelverdedigster Annemiek van Vleuten kreeg even voordien af te rekenen met materiaalpech, waardoor de Nederlandse voorin werd weggeslagen.

De Britse Elizabeth Deignan en de Oostenrijkse Christina Schweinberger gooiden een bommetje op 12 kilometer van de finish.

Lotte Kopecky vond in het spoor van de Zwitserse Marlen Reusser de aansluiting, terwijl de Nederlandse Tourwinnares Demi Vollering enkele meters moest laten en pas even later haar karretje kon aanhaken. Samen met Cecilie Uttrup Ludwig volgde op 7 kilometer een snedige aanval van Kopecky, waarna de Deense kraakte en onze landgenote alleen vertrok. Ze maakte haar favorietenrol waar na 154,1 kilometer tussen Loch Lomond en Glasgow.

Kopecky heeft zo toch haar wereldtitel beet na haar zilveren plak op het WK van vorig jaar in het Australische Wollongong. Vollering snelde nog voorbij Ludwig naar de tweede plaats, de Deense werd derde.

Kopecky heeft er een fantastisch super-WK-opzitten. De voorbije week pakte ze twee gouden medailles en een bronzen plak op het WK op de piste. Eerder dit jaar won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen, een rit en de puntentrui in de Tour.

Geëmotioneerde Kopecky na wereldtitel: “Ongelooflijk, maar ook erg zwaar jaar”

“Drie keer wereldkampioen worden in een week is te gek voor woorden”, vertelde een geëmotioneerde Lotte Kopecky nadat ze zich zondag in het Schotse Glasgow tot wereldkampioene wielrennen op de weg kroonde.

In het flashinterview stonden de tranen in de ogen bij de renster, die in het voorjaar haar broer verloor. “Het is een ongelooflijk maar ook een erg zwaar jaar geweest”, reageerde Kopecky. “Ik weet niet hoe ik er blijf voor gaan. Dit betekent veel voor mij. Het is een droom die uitkomt.” “Ik was niet zenuwachtig voor de koers, maar Elise Chabbey reed anderhalve minuut voor ons. En we hadden gezien dat het op dit parcours niet eenvoudig is om iemand terug te halen.”

Nadat Chabbey uiteindelijk toch ingerekend was, plaatste Kopecky op 7 kilometer van de finish een snedige aanval om vervolgens niet meer om te kijken. Kopecky was vol lof voor haar ploeggenotes. “Ik moet Sanne Cant bedanken voor haar inspanningen in het begin van de plaatselijke rondes. En ook Justine Ghekiere deed het goed, ik vroeg haar om de snelheid hoog te houden. Julie Van de Velde heeft me terug bij het peloton geholpen nadat ik van fiets moest wisselen.”

“België is een groot wielerland, maar de vrouwenploeg hinkte wat achterop. Ik ben trots dat we getoond hebben dat we ook de grootste wedstrijden kunnen winnen als team”, vervolgde Kopecky, die een fantastisch super-WK achter de rug heeft. “Na die twee wereldtitels op de piste, dacht ik dat het bijna onmogelijk zou zijn om vandaag ook te winnen. Drie keer wereldkampioen worden in een week is te gek voor woorden. Als jong meisje wou ik competitief zijn, maar ik had nooit gedacht dat ik zo goed zou worden.”