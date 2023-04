Lotte Kopecky en Tadej Pogacar: twee fenomenen, elk op hun manier

Ze wonnen beiden de Ronde van Vlaanderen door onaantastbaarheid een gezicht te geven. Als de beste renner en de (op zijn minst beste klassieke) renster van dit moment. Tadej Pogacar en Lotte Kopecky: twee fenomenen, elk op hun manier.

14 oktober 2021. De dan nog altijd pas 23-jarige Tadej Pogacar wordt geïnterviewd in L’Equipe na een bijzonder succesvol seizoen waarin hij de Tour de France, Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Lombardije heeft gewonnen. Hij krijgt de vraag of hij ooit een doel zal maken van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Zijn antwoord: ‘Eerlijk? Die koersen lijken buiten mijn bereik. Om daar competitief te zijn moet ik een nieuw wedstrijdprogramma volgen, en een kruis maken over mijn andere doelen. Alleen dan kan ik die klassiekers 100 procent voorbereiden. Op dit ogenblik ben ik dat nog niet van plan.’

Pogacar haalt het net gereden WK in Vlaanderen aan, waar hij pas 67e is geworden, op ruim zes minuten van de nieuwe wereldkampioen Julian Alaphilippe. ‘Ik zat zo ver dat ik zijn aanvallen niet eens heb gezien. Ik heb ’s avonds de koers op tv moeten bekijken om te bestuderen hoe hij dat heeft klaargespeeld. Julian is de beste puncher ter wereld, het parcours van de Ronde van Vlaanderen ligt hem veel beter. Ik zeg niet dat ik nooit zal deelnemen, maar nog niet onmiddellijk.’

Nauwelijks twee maanden later, op 15 december 2021, volgt verrassend nieuws: Tadej Pogacar kondigt aan dat hij in 2022 zal debuteren in de… Ronde van Vlaanderen. Hij is van gedacht veranderd en heeft aangedrongen bij ploegmanager Mauro Gianetti. ‘Oké, waarom niet?’, luidt diens antwoord. Omdat hij weet dat Pogacar graag uit zijn comfortzone wil treden, als een ontdekkingsreiziger nieuwe horizonten wil ontdekken.

Op het WK in Leuven heeft de Sloveen al eens geproefd van de unieke sfeer in dé koersregio bij uitstek, en dat smaakte naar meer. Toch klinkt het na zijn demonstratie in de Strade Bianche van 2022: ‘Ik ga naar Vlaanderen om ervaring op te doen, om te zien hoe die koers in elkaar zit.’

Tot zijn en ieders verwondering knalt Pogacar een maand later de kasseistenen uit de Oude Kwaremont. Al wordt hij ‘slechts’ vierde, omdat hij zich in de sprint laat ringeloren door Mathieu van der Poel en de in extremis teruggekeerde Dylan van Baarle en Valentin Madouas.

De sprintnederlaag die Tadej Pogacar aanspoorde om in de Ronde van Vlaanderen 2023 de puntjes op de i te zetten.

Meteen na de finish verandert hij er heel even in een grommende Pogi Bear, en uit hij zijn boosheid richting Van Baarle, omdat die hem zou hebben ingesloten. Een zeldzame kortsluiting voor de doorgaans altijd goedgehumeurde renner, zelfs na een nederlaag. De dag erna biedt hij op Instagram echter al zijn excuses aan bij de Nederlander: ‘Sorry, ik was gefrustreerd. Ik gun jou het podium.’

Competitiebeest

Intussen heeft hij wel al de wens uitgesproken om in 2023 terug te keren naar de Ronde van Vlaanderen, omdat hij er zich zo had geamuseerd, al koersend tussen de enthousiaste massa in de Vlaamse Ardennen. En plezier, daar gaat het bij Pogacar in de eerste plaats om. Dát bepaalt voor hem de waarde van een koers. Meteen na zijn eerste deelname klimt Vlaanderens Mooiste zelfs naar de hoogste trede op zijn Schaal van Amusement. Geïntrigeerd door het verhaal van de Flandriens, veel heroïscher dan dat wordt het niet.

In Vlaanderen kan Pogacar, als een competitiebeest pur sang, bovendien meer op intuïtie koersen. Zonder te moeten denken aan de volgende dag, zoals in een grote ronde. De hellingen in Vlaanderen opvlammen gaf hem naar eigen zeggen zelfs een grotere adrenalinerush dan de Tour domineren. Dat hij ondanks wonderbenen toch de sprint in Oudenaarde verloor, daarover was hij volgens zijn ex-ploegleider/vertrouwenspersoon Allan Peiper zelfs meer ontgoocheld over dan toen hij nadien tweede werd in de Ronde van Frankrijk.

Toch pushte nog een ander karaktertrekje in Pogacar hem terug naar de Ronde van Vlaanderen, om daar de puntjes op de i te zetten. Dat van een perfectionist, die een nederlaag altijd positief en analytisch benadert: ‘Wat kan ik doen om de volgende keer wél te winnen? Verliezen scherpt mijn drang om te verbeteren alleen maar aan’, zei hij al in zijn eerste profjaar.

In die tijd stond op de Instagramaccount van Pogacar nog zijn toenmalige motto: ‘Ik ben een renner. Nog niet de beste, maar daar streef ik naar. Ik zal dat misschien nooit bereiken, maar zal nooit ophouden met proberen.’

Beste coureur

Vier jaar later is die mantra verdwenen uit zijn ‘Insta Bio’. Hij ís intussen de beste coureur ter wereld. Dat heeft Pogacar zondag in zijn droomkoers bewezen door te doen wat alleen de allergrootsten kunnen. Een ‘Ik moet alleen aankomen’-plan uitvoeren dat je op voorhand hebt aangekondigd.

Door te demarreren waar iedereen het verwacht: op zijn geliefkoosde Oude Kwaremont. En daar Mathieu van der Poel, de tweevoudige ex-winnaar die naar eigen zeggen zijn allerbeste wattages ooit trapte in de Ronde van Vlaanderen, los uit het wiel te fietsen. Met dank aan zijn zeer hoge ‘drempelwaarde’ van naar schatting 6,4 watt per kg, waardoor Pogacar meerdere explosieve inspanningen bergop in over een koers van 270 kilometer relatief moeiteloos kan verteren, zonder te veel ‘in het rood’ te gaan.

Zo kan hij op een langere klim als de Oude Kwaremont nog een extra versnelling plaatsen. En zo hield hij zelfs als lichtgewicht, met zijn ‘slechts’ 67 kilo, ook moeiteloos stand tot in Oudenaarde, ondanks de felle tegenwind.

Nota bene nadat de Sloveen met Van der Poel, en deels met Wout van Aert, op de vluchtersgroep met topcoureurs als Mads Pedersen, Stefan Kung en Neilson Powless een kloof van ruim dríé minuten had overbrugd, tussen 65 kilometer voor de finish en de laatste klim van de Oude Kwaremont. Om daarna op de groep met Pedersen en Van Aert nóg een goeie minuut uit te lopen.

Tadej Pogačar adds another Monument to his collection after winning the men’s Tour of Flanders 🏆



pic.twitter.com/o4sQxqNG2S — Cyclist (@cyclist) April 2, 2023

Tweede deelname

Geen toeval dus dat Mathieu van der Poel kon leven met zijn tweede plaats. ‘Geen gemiste kans. Op mijn waarde geklopt.’ Al gaf Pogacar ook toe dat hij diep was moeten gaan: ‘Elf op een schaal van tien’, zei hij tegen de Sloveense media.

Ondanks die inspanning overheerste vooral de blijdschap. Zélfs als hij in juli de Tour weer niet zou winnen, zou Pogacar zijn seizoen al geslaagd vinden. ‘Een dag die ik nooit zal vergeten. Ik kan nu met pensioen gaan en trots zijn op mijn carrière.’

Een loopbaan waarin hij naast Eddy Merckx de enige coureur is die voor zijn 25e drie verschillende monumenten heeft gewonnen (de Ronde, Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije). Als enige ex-Tourwinnaar naast de Kannibaal en Louison Bobet die Vlaanderens Mooiste heeft gewonnen. Zij realiseerden het bij hun vierde deelname, Pogacar bij zijn… tweede.

Een bij momenten chaotische, maar vooral fantastische race met wel honderd verhaallijnen. Die echter samen te vatten is tot één simpele conclusie: de allerbeste coureur ter wereld won de allermooiste koers ter wereld. Zíjn droomwedstrijd.

Geen Belg of Nederlander die hem dat, ondanks het verlies van Van der Poel en Van Aert, zal misgunnen.