Alles over rit 8 van de Tour: Wout van Aert in het spoor van Walter Godefroot en Eddy Merckx?

In de achtste rit van de Tour draait alles om de licht hellende laatste rechte lijn in Limoges. Wout van Aert maakt er een grote kans maakt om eindelijk zijn eerste ritzege te boeken. Maar dan moet hij wel afrekenen met het duo Jasper Philipsen/Mathieu van der Poel.

Sommige steden, gemeentes of dorpen moeten vaak jaren of zelfs decennia wachten eer het Tourcircus er zijn tenten opslaat. Andere hebben de connecties om organisator ASO meerdere keren in korte tijd te verleiden, zoals Libourne. De gemeente staat bekend om haar wijnkastelen aan de monding van de Dordogne en profileert zich nu ook via La Grande Boucle. In 2021 organiseerde Libourne al een aankomst van een etappe (gewonnen door Matej Mohoric) en de start van een tijdrit (naar Saint-Emilion, gewonnen door Wout van Aert), twee jaar later is het opnieuw ville étape, als begin van deze rit naar Limoges.

Tussenin liggen 200,7 kilometer en passeert het peloton drie departementen: de Gironde, Dordogne en Haute-Vienne. In totaal moeten de renners zo’n 2200 hoogtemeters overwinnen. Weliswaar vooral in de tweede helft van de etappe, wanneer ze naar een plateau van 300 à 400 meter klimmen.

De hitte (zie kader met weerbericht) kan een factor worden. Net als de zuidwestenwind, aangezien het peloton in een vrijwel rechte lijn richting het noordoosten fietst. In de finale doorkruisen de renners echter het Parc naturel régional Périgord-Limousin. Veel open vlaktes waar de wind vrij spel heeft, waaiers gevormd kunnen worden, zijn er daar niet.

In de laatste 15 kilometer liggen wel nog twee klimmetjes van een goeie kilometer aan vijf procent. Dat nodigt, samen met de rugwind, uit tot aanvallen, als de vlucht van de dag al ingerekend zou zijn. Verleidelijk voor bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, maar hij zal met Jasper Philipsen allicht op de sprint mikken. Al weet je met de Nederlander nooit, net als met Wout van Aert. Als ze op de verrassing willen spelen, kunnen ze zelfs een duetje opzetten. Al dan niet gesteund door andere sterke mannen als Matej Mohoric of Magnus Cort. Die kunnen ook meegaan met de vroege ontsnapping en hopen dat die standhoudt, gedragen door de rugwind.

Sprint bergop

Het laatste deel van de rit is rechttoe rechtaan. Op drie kilometer van de finish moeten de renners nog een technische passage doorkomen met een U-bocht en nog een scherpe bocht naar rechts, vooraleer ze de rivier de Vienne oversteken. Op 800 meter van de eindstreep slaan ze linksaf op de Avenue Jean Gagnant, richting het gelijknamige Cultureel Centrum van Limoges. Daarna gaat het rechtdoor tot de finishlijn, op de Avenue des Bénédictins aan de Place Jourdan.

De laatste rechte lijn gaat gemiddeld zo’n vier procent omhoog, met een maximale piek van zeven procent. En met als extra lastigheidsgraad: de matige wind, uit het zuidwesten, die er pal op kop zal blazen. Nadat de renners wel het merendeel van de etappe met de wind in de rug hebben gereden. Het zal dus bijzonder rap gaan in de finale.

De kaart van de achtste Tourrit naar Limoges © ASO

De sprint licht bergop, met tegenwind, zou Wout van Aert uitstekend moeten liggen. Hij heeft er meer kans tegen pure sprinters als Jasper Philipsen of Caleb Ewan. Zij moeten deze aankomst echter ook aankunnen, net als Biniam Girmay, in Bordeaux al derde, en Mads Pedersen, die tot dusver niet aan de bak kwam in de sprints, maar in Limoges wel uit de verf moet kunnen komen.

Mathieu van der Poel zou ook zijn kans kunnen gaan op deze aankomststrook. Ploegmaat Jasper Philipsen heeft al drie ritzeges binnen, en een grote voorsprong van 88 punten in het groenetruiklassement. Misschien gaan ze wel elk hun kans op de hellende laatste rechte lijn, rekenend op een andere leadouttrein.

Die van Jumbo-Visma bijvoorbeeld, in dienst van Wout van Aert en rechterhand Christophe Laporte. Aangezien de Nederlandse ploeg ook geletruidrager Jonas Vingegaard veilig en zonder secondenverlies over de eindstreep zal willen brengen, is de kans reëel dat zij het heft in handen zullen nemen in de finale. Ook Tadej Pogacar zal immers op de loer liggen als de finale echt zwaar is.

© National

Van Aert met een vijf op een rij?

Van Aert lijkt op papier de topfavoriet. In de Tour heeft hij nog maar weinig sprints bergop verloren, van vals plat bergop (Albi 2019, zie foto hierboven) tot stevig bergop (Privas 2020 en Lausanne 2022). Extra motiviatie: als hij een ritzege behaalt in deze Tour, dan wordt de Herentalsenaar pas de derde Belg die in zijn eerste vijf Rondes van Frankrijk een etappe heeft gewonnen.

De andere twee: Eddy Merckx en Walter Godefroot. Weliswaar niet in opeenvolgende jaren, omdat ze één jaar niet aan de start verschenen. Merckx zou uiteindelijk in zijn eerste zes Tourdeelnames een ritzege op zak steken, voor hij in zijn laatste Tour in 1977 niet verder kwam dan een tweede plaats. Godefroot won in élk van de zeven Rondes van Frankrijk waaraan hij tussen 1967 en 1975 deelnam een rit.

Toevallig won Merckx ook in Limoges, de proloog van de Tour in 1970. Ook een andere landgenoot, André Rosseel, triomfeerde, in 1951, in de stad die bekend is om haar porselein.

De laatste aankomst in Limoges dateert van 2016. Toen versloeg Etixx-Quick-Steprenner Marcel Kittel de Fransman Bryan Coquard met amper 28 millimeter verschil. Coquard bad, in kleermakerszit, meteen na de finish voor een goede afloop, maar tevergeefs. Een grote desillusie voor Coquard, die nadien nooit meer zo dicht bij een Tourritzege kwam.

Meest emotionele zege

Een andere gedenkwaardige etappe was die in de Tour van 1995, toen de 23-jarige Lance Armstrong won. Ontelbare keren wees de Texaan in Limoges naar de hemel, naar ploeggenoot en vriend Fabio Casartelli, die drie dagen ervoor dodelijk gevallen was in de afdaling van de Portet-d’Aspet. Nog altijd noemt Armstrong het zijn mooiste, meest emotionele overwinning – zijn zeven (later geschrapte) eindzeges komen zelfs niet in de buurt. Een ritsucces dat hij zelfs niet had behaald als Casartelli’s weduwe Annalisa hem niet had overtuigd om in de Tour te blijven.

Het eerbetoon van Lance Armstrong aan de verongelukte Fabio Casartelli. © GETTY

Armstrong luisterde en bracht met een solo van 29 kilometer, vanuit een vluchtersgroep, een ode aan zijn overleden vriend. ‘Het beste wat ik me van Lance herinner. Alles wat hij daarna deed, wil ik het liefst vergeten’, sprak ooit Groupama-FDJ-manager Marc Madiot. Opvallend detail: een van de renners in die vluchtersgroep was… Johan Bruyneel, zijn latere ploegleider.

Onze voorspelling voor de achtste rit: Wout van Aert grijpt zijn eerste ritzege in deze Tour. Hij klopt in de sprint bergop Mathieu van der Poel en Biniam Girmay.

WEERSVERWACHTING RIT 8 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de achtste etappe: ‘Het wordt tot dusver de warmste dag van deze Tour, met gemiddelde temperaturen boven de 30 graden voor een groot deel van de rit. De wind blaast zwak uit het zuidwesten, al kan die in de late namiddag wel aantrekken, met windstoten tot 30 à 40 kilometer uur. Het is niet uitgesloten dat er een regen- en/of onweersbui ontstaat.’ Meer weer? Check noodweer.be