Alles over rit 7 van de Tour: Bordeaux, waar Belgische sprinters thuis zijn

In de zevende rit van de Tour krijgen de sprinters weer een kans. In Bordeaux, waar veel grote sprinters in het verleden hebben gewonnen. Voegt Jasper Philipsen zich in dat rijtje? Of verrast Mark Cavendish 13 jaar na zijn zege in Bordeaux?

In de vierde rit werd bij de start in Dax hulde gebracht aan André Darrigade. In deze etappe zal een ander, weliswaar al overleden wielericoon herdacht worden: Luis Ocaña. Het is immers vijftig jaar geleden dat die de Tour van 1973 won. Mont-de-Marsan, de startplaats van vandaag, zal altijd verbonden blijven met de Spanjaard.

Op zijn twaalfde verhuisde zijn familie naar het dichtbijgelegen Le Houga. Hopend op een betere toekomst, weg uit de armoede in het door de burgeroorlog verscheurde Spanje. Weg van de bedreigingen ook, want vader Luis was een republikein die zich kantte tegen dictator Franco.

In Mont-de-Marsan werd zijn zoon lid van de plaatselijke fietsclub, Le Stade Montois. Het was de start van een illustere carrière. De 48-jarige Ocaña stierf er in 1994 ook in het ziekenhuis, nadat hij zich door het hoofd had geschoten. Vandaag wordt de Franse Spanjaard vereerd in de kapel van de Notre Dame des Cyclistes in Labastide d’Armagnac, het bedevaartsoord voor wielertoeristen waar een gele trui herinnert aan de tragische kampioen.

In Mont-de-Marsan passeerde de Tourkaravaan in het verleden wel vaker, wegens de link met Ocaña. Voor een start of aankomst moet je wel terug naar 1971, toen de zeventiende rit er vertrok richting Bordeaux. Zónder de plaatselijke wielerheld, want die had eerder moeten opgeven na een val in de afdaling van de Col de Menté. Eddy Merckx greep daardoor de gele trui, maar was zo grootmoedig om voor de start van de zeventiende etappe een bezoek te brengen aan Luis Ocaña, in zijn villa in Bretagne-de-Marsan.

Eddy Merckx brengt samen met ploegleider Lomme Driessens een bezoek aan Luis Ocaña (16 juli 1971). © GETTY

Het inspireerde de Kannibaal om in een ogenschijnlijk geschiedenisarme etappe op 60 kilometer van de finish in Bordeaux plots aan te vallen, met onder meer Georges Vandenberghe en Molteniploegmaat Roger Swerts. De andere ploegen slaagden er niet in om zich te organiseren. In Bordeaux won Merckx de sprint en pakte hij drie extra minuten op zijn concurrenten. De eindzege was definitief binnen. Een zoveelste staaltje van Merckxistisch kannibalisme. Tot grote vreugde van zijn sponsor Piero Molteni, die naar Bordeaux was afgezakt.

Hoofdstad van de sprinters

52 jaar later zal er in deze etappe allicht minder animo zijn. De kroniek van een aangekondigde massasprint in een rit van amper 857 hoogtemeters. Al bestaat er halverwege wel een kleine kans op waaiers, wegens de wind die uit het zuidoosten blaast en driekwart in de rug. Ideaal qua richting, maar allicht niet strak genoeg om het peloton te doen uiteenvallen.

Belangrijk wordt het gevecht voor een goeie positie tussen kilometer vier en twee voor de finish. Daarin steekt het peloton via vijf bochten de rivier de Garonne over, van de rechter- naar de linkeroever. Daar wacht een laatste rechte lijn van 1,8 kilometer op achtereenvolgens de Quai de Richelieu, de Quai de la Douane en de Quai Louis XVIII.

Dat maakt het voor de sprinttreinen niet gemakkelijk aangezien de lead-outs, bij gebrek aan bochten, telkens weer overspoeld dreigen te worden. Timing wordt dus cruciaal voor wie aan de Esplanade des Quinconces wil triomferen. De matige wind zal er wel in de rug blazen, dus kan een sprinter van vrij ver aangaan.

Als Alpecin-Deceuninck zijn treintje met Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel op de rails kan zetten, om vervolgens Jasper Philipsen te lanceren, dan wordt het moeilijk om hem nog voorbij te steken. Na twee zware dagen in de Pyreneeën zal de Limburger vermoedelijk een van de minst vermoeide sprinters zijn.

In een hectische Toursprint kan echter veel gebeuren waardoor zo’n trein ontregeld wordt. Bovendien toonde Caleb Ewan al twee keer in deze Tour dat hij niet ver van het niveau van Philipsen zit, ondanks het gebrek aan lead-out, wegens de valpartijen van Jasper De Buyst en Jacopo Guarnieri. Als hij zich in het wiel van de Belg kan nestelen, en op het juiste moment eruit kan komen met zijn typische kangoeroesprong is een eerste zege zeker mogelijk voor de Australiër van Dstny-Lotto.

Dat geldt ook voor Dylan Groenewegen, die de snelheid heeft om te winnen, maar in de voorbije twee sprinten niet in een juiste positie belandde. Zijn landgenoot Fabio Jakobsen is normaal Philipsens grootste concurrent. Bij de sprinter van Soudal Quick-Step is de vraag in hoeverre de kneuzingen en schaafwonden, die hij opliep in Nogaro, hem zullen hinderen. Andere kandidaat-winnaars zijn de verrassende Phil Bauhaus (tweede en derde in Bayonne en Nogaro), Mads Pedersen, en misschien Mark Cavendish.

Mark Cavendish was in 2010 de laatste renner die won in Bordeaux. © GETTY

Opmerkelijk: hij won in 2010 de laatste rit met aankomst in ‘la capitale des sprinters’, waar in het verleden al veel snelle mannen hebben gewonnen. Onder wie Belgen als Rik Van Looy, Walter Godefroot, Freddy Maertens, Eric Vanderaerden en Tom Steels. Maar ook Eddy Merckx dus, die zelfs viermaal triomfeerde in de wijnstad. Bordeaux ontving in het verleden de Tour dan ook al 82 keer.

Dat de Tour er zolang wegbleef, had te maken met politiek. In 2018 zei schepen van Sport Arielle Piazza dat een grootstad als Bordeaux ‘het zich niet kan permitteren om een volledige dag geïmmobiliseerd te zijn door de Tour’. De stad gaf liever de voorkeur aan andere grote sportevenementen. Ook de stijgende kostprijs om een aankomst te organiseren schrok het stadsbestuur af. Nochtans stond burgemeester Alain Juppé bekend als een wielerfanaat.

In 2020 werd Juppé opgevolgd door Pierre Hurmic, lid van Europe Ecologie Les Verts, een groene politieke partij. Hoewel andere burgemeesters van EELV zich de laatste jaren tegen de Tour kantten, verschilde Hurmic, ook een koersliefhebber, met hen van mening.

Toen hij in 2021, naar aanleiding van de ritaankomst in het nabijgelegen Libourne, met Christian Prudhomme ging praten, raakte hij onder de indruk van de milieuvriendelijke transitie die de Tourorganisatie had gemaakt door onder meer de CO2-uitstoot van de karavaan te reduceren, de afvalberg te verkleinen en fietsvriendelijke steden te steunen. ‘Dat past perfect bij het beleid van mijn stad’, aldus Hurmic bij de parcoursvoorstelling vorig jaar. En zo keert de Tour eindelijk terug naar Bordeaux.

Onze voorspelling: Jasper Philipsen zal weer perfect gelanceerd worden door Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel. Hij verovert zijn derde ritzege.

WEERSVERWACHTING RIT 7 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de zevende etappe: ‘Nabij de startplaats noteren we zomerse temperaturen rond 25 graden. Tijdens de namiddag wordt het wisselend bewolkt met een kleine kans op enkele buien. Aan de finish in Bordeaux blijft het wellicht droog met temperaturen rond de tropische grens van 30 graden. De wind waait meestal zwak tot matig uit het zuidoosten.’ Meer weer? Check noodweer.be