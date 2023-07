Alles over rit 19 van de Tour de France: welke Belg maakt komaf met de tricolore vloek op 21 juli?

38 jaar is het al geleden dat er in de Tour een Belg won op de nationale feestdag. Gebeurt dat in deze 19e etappe, geschikt voor vluchters? Of wordt het toch een sprint?

Een voordeel van deze Tour waarin er slechts 23 departementen worden bezocht: de départs en arrivées liggen vrij dicht bij elkaar. De afstand tussen Bourg-en-Bresse, waar de renners in de achttiende etappe finishten, en Moirans-en-Montagne, waar ze in deze rit starten, bedraagt slechts 60 kilometer. Dat bespaart alle volgers lange verplaatsingen na de etappes. Er zijn bijvoorbeeld slechts drie transfers van meer dan 100 kilometer: 172 tussen Cauterets en Mont-de-Marsan, 157 tussen Poligny en Belfort en 480 kilometer tussen Le Markstein en Parijs.

Het totale aantal transitiekilometers tussen de aankomst- en startlocaties bedraagt in deze Tour zo’n 1600 kilometer. Dat is ruim 300 kilometer minder dan in de afgelopen Giro, en liefst 1000 minder dan in de komende Vuelta. De gemiddelde verplaatsing van 80 kilometer is ook een pak kleiner dan in de edities van de voorbije jaren: 97 km in 2020, 101 km in 2021 en 131 km in 2022.

Made in Jura

Moirans-en-Montagne, de startplaats van deze rit, is een klein plaatsje dat ASO graag opzoekt. In 2016 vertrok er al de Touretappe naar Bern, waar Peter Sagan won. De gemeente in het departement Jura is echter vooral bekend om haar speelgoedmuseum. Ze telt slechts 2300 inwoners, maar die populatie zwelt elke zomer aan door de vele kampeerders in de buurt van het stuwmeer van Vouglans.

Lees hier alles over de Tour de France 2023

Deze keer flirt het parcours weer met de Zwitserse grens, maar blijven de pijlen de wegen binnen Frankrijk volgen. In een etappe die werd omgedoopt tot ‘de rit van de meertjes’, want zo zijn er veel in de Jura. De etappe viert ook de twintigste verjaardag van het keurmerk Made in Jura.

Het bestuur van het departement onderhoudt goeie contacten met ASO, want ook in 2020 en 2022 ging de Tour er al langs, voor een aankomst in Champagnole en een start in Dole. Voorzitter Clément Pernot wilde nu een andere cité jurassienne in de spotlights zetten: Poligny. Dat is vooral bekend om zijn Maison du Comté, een museum voor deze bekende kaas uit de Jura.

Op de Route de Dole, nabij het winkelcentrum Triangle d’Or, zal de eindstreep worden geschilderd. Na een laatste rechte lijn van liefst acht kilometer op de départementale 905. De slotkilometer loopt wel licht omhoog, zo’n twee procent. Ook de voorafgaande 172 kilometer zijn de wegen niet biljartvlak, de renners moeten een kleine 2000 hoogtemeters overwinnen, inclusief de Côte d’Ivory op bijna 30 kilometer voor de finish.

Twee keer sprinten

Opvallend ook: dit is de tweede sprinters- of overgangsetappe in de laatste vier dagen. Voor de Tour is dat vrij uitzonderlijk. De laatste keer dateert al van 2007, toen op donderdag en vrijdag ritten eindigden in Castelsarrasin en Angoulême, gewonnen door sprinter Daniele Bennati en vluchter Sandy Casar. Als er genoeg sprinters de cols overleven, is de kans reëel dat in Bourg-en-Bresse en in Poligny twee keer een grote groep naar de finish zal rijden.

© National

Misschien wint dan eindelijk nog eens een landgenoot op de Belgische nationale feestdag, want 21 juli en de Tour, dat is geen goed huwelijk. De laatste tricolore zege op die datum dateert al van 1985, toen Meetjeslander Rudy Matthijs in de slotrit op de Champs-Elysées naar de bloemen sprintte.

Ook in de dertig edities daarvoor was het slechts twee keer prijs voor een landgenoot: Lucien Van Impe in 1983 in een klimtijdrit naar Avoriaz, en Eddy Merckx in de slotetappe naar Parijs in 1974.

Laatste kans

Aan Jasper Philipsen, als het tot een spurt komt, om die magere balans op te smukken. Of aan baroudeurs als Jasper Stuyven, Florian Vermeersch, Yves Lampaert of Oliver Naesen om hun laatste kans op een ritzege te grijpen. Al zullen ze dan misschien wel moeten afrekenen met een Nederlander die in België geboren is: Mathieu van der Poel. Ook voor hem is het zijn laatste kans, als hij tenminste niet te veel last heeft van zijn verkoudheid. En als hij meeglipt in de vlucht, dan hoeven zijn Alpecin-Deceuninckploegmaats niet te werken.

Allicht zal het peloton dan tekortschieten tegen zoveel vluchtersgeweld. De zeer lange laatste rechte lijn richting Poligny is wel niet in het voordeel van een vluchtersgroep als het even spannend wordt als in Bourg-en-Bresse. De zwakke noordwestenwind zal er wel in de rug blazen. En dat kan misschien een beslissend duwtje in de rug geven.

WEERSVERWACHTING RIT 18 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de achttiende etappe: ‘In het begin van de etappe zijn er enkele regen- of zelfs onweersbuien mogelijk. In het tweede deel van de namiddag verdwijnt de kans op neerslag en wordt het wisselend bewolkt met ruimte voor de zon. Het kwik schommelt rond de 25 graden bij een veelal zwakke wind uit het noordwesten (2 Beaufort)’ Meer weer? Check noodweer.be