Europees voetbal: Union tegen Leverkusen, Anderlecht tegen AZ, Gent tegen West Ham

De Belgische voetbalploegen hebben interessante tegenstanders in de Europese kwartfinales geloot. Union treft Bayer Leverkusen in de Europa League, in de Conference League lootte Anderlecht het Nederlandse AZ terwijl Gent tegen West Ham uitkomt.

De loting in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, koppelde de Belgische vicekampioen Union vrijdag aan Duitse subtopper Leverkusen.

Leverkusen was eerder dit seizoen een tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart stootte uiteindelijk als tweede in de groep door naar de achtste finales van het kampioenenbal, Leverkusen belandde als derde in de Europa League. Daar nam het de maat van het Monaco van Philippe Clement en de voorbije week van het Hongaarse Ferencvaros.

In de Bundesliga staat Leverkusen momenteel pas negende.

Union plaatste zich donderdag voor de kwartfinales dankzij een 3-0 zege tegen Union Berlin in de terugwedstrijd van de achtste finales. De heenmatch in de Duitse hoofdstad was vorige week op 3-3 geëindigd. Union speelt eerst uit in de kwartfinales. De heenwedstrijd in de Bayer Arena vindt op 13 april plaats, de terugmatch in het Lotto Park van Anderlecht een week later op 20 april. De andere affiches in de kwartfinales zijn Manchester United-Sevilla, Juventus-Sporting Lissabon en Feyenoord-AS Roma. Dat laatste duel is een heruitgave van de finale van de Conference League van vorig seizoen. De finale van de Europa League wordt op woensdag 31 mei gespeeld in Boedapest.

Conference League

AA Gent ontmoet West Ham United in de kwartfinales van de Conference League, Anderlecht neemt het op tegen AZ.

Gent plaatste zich woensdag voor de laatste acht dankzij een 1-4 zege in de terugwedstrijd van de achtste finales bij het Turkse Basaksehir. Het heenduel in de Ghelamco Arena was op 1-1 geëindigd. Anderlecht stuntte met een 0-1 overwinning in Spanje bij Villarreal. De Brusselaars hadden ook 1-1 gelijkgespeeld in de heenmatch. Indien beide Belgische ploegen zouden doorstoten naar de halve finales van de Conference League, treffen ze daar elkaar. Gent en Anderlecht spelen in de kwartfinales eerst thuis. De heenwedstrijd vindt op 13 april plaats, de terugmatch een week later op 20 april. De finale wordt op woensdag 7 juni gespeeld in Praag.