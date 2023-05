Volleykampioen Roeselare bouwt aan nieuw team: Bram Van den Dries komt dan toch niet, Henri Treial wel

Volleybalploeg Knack Roeselare won vorige week voor de derde keer op rij de landstitel. De club puzzelt nu volop aan zijn team voor volgend jaar.

Knack Roeselare heeft er een ongelofelijk seizoen opzitten. De ploeg pakte niet alleen het kampioenschap in De Liga Heren (nationale competitie) en de beker in de Lotto Cup Volleybal (Beker van België), maar eindigde ook nog eens knap tweede in de CEV Cup, zowat de Champions League van het volleybal.

Intussen bouwt de club alweer volop aan de ploeg voor volgend seizoen. Belangrijkste ambitie blijft de eigen competitie, want daar zijn de tickets voor de CEV Cup te verdienen. Een ploeg die Europees speelt, is aantrekkelijker voor jonge, talentvolle spelers. Deelname alleen al brengt dus automatisch voordelen met zich mee.

Daarnaast wacht er de komende zomer een drukke agenda voor spelers als Simon Plaskie of Seppe Rotty, die met de nationale ploeg aan de bak moeten met het oog op de Olympische Spelen. Anderen, zoals Stijn D’Hulst, Matthijs Verhanneman of Pieter Coolman, gaan normaal gezien niet met de nationale ploeg mee. ‘Maar ze trainen samen met de andere spelers wel door, zegt persverantwoordelijke Johan Eeckhout. ‘Enkele dagen per week, om de conditie te onderhouden.’

Pieter Coolman, Matthijs Verhanneman en Stijn D’Hulst. © Belga

Puzzelen

In tegenstelling tot in het voetbal worden er in het volleybal geen spelers gekocht of verkocht. De contracten van spelers gaan over minder lange termijnen, vaak maar één of twee jaar, waardoor spelers en clubs vrij met elkaar kunnen onderhandelen. Bij Knack Roeselare vertrekt onder anderen de Argentijnse sterspeler en revelatie Pablo Kukartsev. Een nieuwe hoofdaanvaller wordt dus gezocht.

Eeckhout: ‘Onze vijf buitenlandse spelers van dit jaar verlaten de club. Rune Fasteland, Märt Tammearu en Pablo Kukartsev trekken naar de Franse competitie. Kukartsev doet dat onder druk van zijn nationale ploeg. De Argentijnse bondscoach ziet hem liever in een betere competitie spelen.’ Daarnaast vertrekken ook Maicon Leite en Michiel Ahyi.

Van de vijf vertrekkende spelers worden er twee vervangen door jong Belgisch talent, zegt Eeckhout. De overige drie plaatsen worden wellicht ingevuld door buitenlandse spelers. De laatste weken werd er druk gespeculeerd over de terugkeer van Bram Van den Dries naar België, maar dat zal niet bij Knack Roeselare zijn. Eeckhout: ‘We waren heel dicht bij een akkoord met Van den Dries, maar dat is op het laatste moment afgesprongen.’

Desondanks is het huiswerk van Knack Roeselare bijna af. ‘Voor de vijf vertrekkende spelers, staan er al vier vervangers klaar’, verklapt Eeckhout. ‘Meer kan ik er nog niet over zeggen, want de transfers zitten in de laatste fase.’ Wat wel al vaststaat, is dat Henri Treial van concurrent Maaseik de overstap naar Roeselare maakt.

Henri Treial (Maaseik) stapt volgend seizoen over naar Knack Roeselare. © Belga

Succescoach

Knack Roeselare heeft volgens ex-speler én -coach Dominique Baeyens een groot deel van zijn succes te danken aan coach Steven Vanmedegael. De nog maar 36-jarige Vanmedegael staat erom bekend een ‘datavreter’ te zijn. Met resultaat: Vanmedegael behaalde zijn derde landstitel met Knack Roeselare en werd dit jaar voor het eerst tot Coach van het Jaar verkozen.

Knack Roeselare wil daarom graag verder met Vanmedegael, die de club als assistent-coach en coach al vele jaren trouw is. Ook Vanmedegael bevestigde ons dat een buitenlands avontuur voorlopig niet aan de orde is: ‘Ik heb nog een overeenkomst tot en met volgend jaar. Wat mij betreft blijf ik nu dus gewoon bij Roeselare.’