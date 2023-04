Wint Knack Roeselare straks de Europese volleybalfinale? ‘Het vertrouwen is erg groot’

Knack Roeselare maakt zich op voor wat een historische avond moet worden. In de finale van de CEV Cup neemt de West-Vlaamse volleybalploeg het op tegen Italiaanse topclub Modena. Ex-speler, -coach en commentator Dominique Baeyens blikt vooruit op de wedstrijd.

Woensdagavond 5 april kan Knack Roeselare na 21 jaar opnieuw een Europese beker binnenhalen. De ploeg van coach Steven Vanmedegael begint haar terugwedstrijd van de CEV Cup-finale, de Champions League van het volleybal, met een groot voordeel, nadat ze eerder topclub Modena een 0-3 thuisnederlaag bezorgde.

Al blijft er nog één doemscenario mogelijk. Modena kan Knack Roeselare nog met 0-3 of 1-3 verslaan. In dat geval komen er verlengingen, of in volleybaltermen een golden set. Wij spraken met Dominique Baeyens, de enige Belgische trainer die ooit de CEV Cup met Knack Roeselare heeft gewonnen.

Hoe belangrijk is die finale voor u als ex-speler en -coach van Roeselare?

Dominique Baeyens: Toch niet onbelangrijk. Ik ben er drie jaar actief geweest als speler en vijftien jaar als trainer, waardoor ik nog een zekere verbondenheid voel met de club. Ik heb 21 jaar geleden ook zelf als trainer van de ploeg diezelfde Europese beker gewonnen. Een ander belangrijk aspect, voor mij persoonlijk, is club overstijgend. Wat Knack Roeselare tot hiertoe gepresteerd heeft, en nog zal presteren, is heel belangrijk voor het Belgische mannenvolleybal. De toegenomen media-aandacht op televisie, en dus bij het bredere publiek, is schitterend. U weet dit misschien niet, maar de instroom van jeugdspelers in het mannenvolleybal loopt niet van een leien dakje. De Europese campagne kan daarvoor weleens een belangrijke impuls teweegbrengen.

Wat is de grootste troef die Roeselare achter de hand heeft voor de finale?

Baeyens: De puzzelstukjes moeten natuurlijk wel in elkaar willen vallen. Ze moeten gewoon top zijn. Modena verloor afgelopen weekend opnieuw met 0-3 van concurrent Piacenza. Drie verloren wedstrijden op rij, dat speelt ook mee.

Pablo Kukartsev is een enorm spelbepalende figuur, hij moét opnieuw een hoog niveau halen. Ook Stijn D’Hulst speelt op ongelofelijk niveau, ik durf hem op basis van zijn laatste wedstrijden bij de absolute top plaatsen. Het moet dus individueel kloppen, maar hun grootste kracht is op dit moment het geloof in eigen kunnen. Ze kunnen knokken. Maar het blijft moeilijk om de vinger te leggen op wat precies het verschil zal maken. Als Modena op volledige sterkte kan aantreden mag je nog heel wat verwachten.

Hoe belangrijk is Kukartsev na zijn topprestatie in de heenwedstrijd?

Baeyens: Zeer belangrijk. Hij loopt over van vertrouwen en dat is eraan te zien. Als hij zijn niveau niet haalt wordt het erg moeilijk, maar dat komt zelden voor. Het zou mij niet verwonderen dat Modena daar tactisch iets tegenover probeert te zetten tijdens de finale. Maar laat ons positief denken. Ook al is Modena er beter op ingespeeld, dan heb je nog steeds de klasse van D’Hulst, Tammearu, Rotty of Verhanneman.

Heeft Roeselare, nadat ze in de halve finale een golden set won, een mentaal voordeel bij die mogelijke ‘verlenging’?

Baeyens: Dat zijn hersenspinsels waar ik niet in mee ga. Elke wedstrijd heeft een eigen verhaal. De basis voor de winst werd toen volgens mij al in de derde set gelegd, niet in de golden set. Ik denk terug aan Matthijs Verhanneman die in de tegenaanval een moeilijke bal scoort. Seppe Rotty scoorde een superbelangrijke ace met zijn opslag. Twee of drie acties maken dikwijls het verschil. Mijn levensmotto is: ‘niet te veel “als”, vertrek van de realiteit’. Ik weet in ieder geval dat het vertrouwen erg groot is en dat dat de sleutel is om die golden set aan te vangen.

Kan Roeselare dit niveau doortrekken naar de komende seizoenen?

Baeyens: Dat is een ander verhaal. Op korte termijn zal het zeker een boost geven. Ik weet dat sommige spelers de club zullen verlaten. Kukartsev, een belangrijke speler, zal sowieso vertrekken. Ook Tammearu vertrekt wellicht. Voorspellingen op lange termijn zijn dus moeilijk, als je niet weet hoe het team er zal uitzien. Maar de Europese campagne zal er wel voor zorgen dat Roeselare een aantrekkelijke bestemming wordt voor heel wat spelers, al moet je dan financieel nog kunnen opboksen tegen topclubs uit Italië of Polen.

Is er bij winst van die CEV Cup ook een keerzijde aan de medaille? Dat sterkhouders worden weggeplukt door Europese toppers?

Baeyens: Die kans bestaat altijd, dat is nu eenmaal zo. Ik herinner mij dat er vroeger, na onze Champions League-successen, ook kapers op de kust waren. Maar Roeselare heeft dat mechanisme wel door en zal daarop anticiperen. Ze moeten vooral heel creatief zijn om jonge spelers te vinden. Net zoals ze Kukartsev uit de Spaanse competities gelicht hebben. Daar zal heel wat overtuigingskracht aan te pas moeten komen. Dat acht ik ook niet elk jaar mogelijk, maar ik heb begrepen dat ze een sterk netwerk hebben.

Hoe groot is het aandeel van de jonge coach in het succesverhaal?

Baeyens: Hij is een zeer belangrijke pion. Ik weet dat hij heel tactisch werkt en ook een verleden heeft als annalist en scout. Dat is een sterke troef. Zulke coachas analyseren ongelofelijk veel wedstrijden van de tegenstander en passen hun strategie aan. Er is ook een goede connectie tussen de coach en zijn spelers, dat merk ik wanner ik als co-commentator de time-outs hoor.

Voormalig Belgisch bondscoach Dominique Baeyens. © Getty