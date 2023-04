Roeselare-coach Vanmedegael na verloren bekerfinale volleybal: ‘Een dramatische avond’

Volleybalploeg Knack Roeselare verloor haar ‘historische’ finale tegen het Italiaanse Modena in de CEV Cup. Een nachtje slaap kon de teleurstelling nog niet doorspoelen, maar coach Steven Vanmedegael (36) stond ons daags na de match wel openhartig te woord.

Eén doemscenario stond het grootste feest van Roeselare in decennia nog in de weg. Maar met een totaalscore van 0-4 won een gekrenkt Modena dan toch een ‘golden set’ tegen Knack Roeselare in de voor België historische bekerfinale volleybal. Na de wedstrijd gaf een enorm teleurgestelde trainer Steven Vanmedegael een verrassende, maar eerlijke analyse. Wij spraken Vanmedegael deze ochtend over de voorbije Europese campagne, zijn datatactiek – Vanmedegael wordt namelijk voorgesteld als ‘datavreter’ – én over wat de toekomst hem mogelijks nog brengt.

Hoe kijkt u vandaag terug op de Europese Campagne?

Steven Vanmedegael: We hebben een zeer goed parcours afgelegd en een aantal goede wedstrijden gespeeld. Denk maar aan Civitanova, Tours of Piacenza. De CEV-beker was ideaal om ons te meten met teams van topniveau, waarbij we toch een behoorlijk Europees traject konden afwerken. We waren goed bezig en in Modena werd dat opnieuw bevestigd. Het is natuurlijk spijtig dat we in de terugwedstrijd van die finale onze meerdere moesten erkennen. We zijn gewoon overklast door de betere ploeg. Dat is volleybal, de beste wint. Chapeau voor Modena.

Heeft de nederlaag tegen Modena de honger om een CEV Cup met Roeselare te pakken aangewakkerd?

Vanmedegael: Natuurlijk geeft de nederlaag energie om verder te gaan. Maar het is vroeg, de knop onmiddellijk omdraaien is moeilijk. Ik denk dat we nu moeten focussen op de competitie, want voor een Europese beker moet je al beginnen denken aan de ploeg van volgend jaar. Dat zijn zorgen voor later. Laat me wel duidelijk stellen: het deed enorm veel pijn om Modena te zien vieren. Dat is keihard, maar het hoort er nu eenmaal bij. We zullen wel snel een nieuwe kans krijgen.

Hoe zag de voorbereiding voor die wedstrijd er dan uit?

Vanmedegael: Hetzelfde als voor een competitiewedstrijd. ’s Ochtends houden we een videosessie en een laatste training, om het lichaam te activeren. Daarna gaan we naar huis en proberen we wat te rusten, om dan later de zaken opnieuw op te frissen. Ik doe als coach nog een paar interviews voor de televisie. Uiteindelijk hebben we een uur voor de wedstrijd de laatste meeting in de kleedkamer, om de wedstrijd zo goed mogelijk aan te vangen.

Hoe gaan de voorbereidingen van zo’n match concreet in zijn werk? U staat erom bekend een ‘datavreter’ te zijn.

Vanmedegael: Dat gaat meestal over het analyseren van acht tot veertien wedstrijden van de tegenstander. Die worden omgezet naar een Excel- en powerpointbestand. Daarvan geef ik de belangrijkste zaken aan de spelersgroep mee. In de finale fase van het gameplan wordt alles dus gebaseerd op wat al die wedstrijden ons vertellen.

Die data zijn zeer complex. Het gaat bijvoorbeeld over de positie van de spelverdeler of wat hij doet bij een receptie in zijn rug. Het is veel gedetailleerder dan puur de richting waarin vaak gespeeld wordt. Dat komt louter bij de videoanalyse aan bod.

Tijdens de wedstrijd krijg ik dan de livebeelden met een paar seconden vertraging te zien. Zo kan ik zien hoe de tegenstander zich aanpast en stuur ik bij waar nodig.

U geeft ook voor de wedstrijd interviews, is de media-aandacht niet enorm toegenomen?

Vanmedegael: Absoluut. Volleybal heeft in België echt wel erkenning gekregen. Dat is ook het positieve aan deze Europese campagne, dat veel mensen het volleybal gevolgd hebben. Maar wat volgt er dan? Krijgen we verdere erkenning en aandacht? Uit die aandacht moeten de nodige mensen energie putten om de sport verder te gaan professionaliseren. In Vlaanderen moeten we nog wat stappen zetten en daarbij zouden de prestaties van deze ploeg een stimulans moeten zijn.

Welke lessen neemt u mee naar een volgende Europese campagne?

Vanmedegael: Dat je moet vasthouden aan je ideeën. We zijn hier geraakt door discipline, organisatie en vechtlust. Met heel veel lef kunnen volleyballen. Dat zijn zaken die ons spel omvatten en die ik meeneem om volgende teams klaar te stomen.

Zal u de komende seizoenen dan geen coach blijven van Roeselare?

Vanmedegael: Ik heb nog een overeenkomst voor volgend seizoen. De ambitie om ooit naar de Europese top te trekken is er zeker, het is alleen de kunst om dat op het juiste moment te doen. Met de nodige bagage en bij de juiste ploeg zal ik daar goed over nadenken. Maar het is natuurlijk leuk om te weten dat de mensen waar ik nauw mee samenwerk, het me ook gunnen.

Tot slot, heeft de teleurstelling wat plaats kunnen maken voor trots?

Vanmedegael: Neen, helemaal niet. Met het Europese parcours ben ik best tevreden, maar die finale blijft een dramatische avond. Ik wil het wel loskoppelen van onze campagne, waar we getoond hebben dat we zeer tactisch en gedreven voor de dag komen.

Ook de spelers van Knack Roeselare konden de teleurstelling niet onder stoelen of banken steken. © Getty