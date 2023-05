Belg Luca Brecel kroont zich tot wereldkampioen snooker

Luca Brecel heeft zich maandagavond in het Crucible Theatre van Sheffield voor de eerste keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker gekroond. In de finale won de 28-jarige Limburger met 18-15 van de Engelsman Mark Selby.

Na een briljante derde sessie (6-2) mocht Brecel met een 15-10 voorsprong aan de slotsessie beginnen. Die diepte hij met een 67 break meteen nog verder uit, maar met onder meer breaks van 78 en 122 won Selby de resterende drie frames voor de pauze.

Erna knokte ‘The Jester from Leicester’ zich verder terug tot 16-15, maar kon hij niet voorkomen dat “The Belgian Bullet” via een 51 break tot op één frame van de titel kwam. Een spelletje later maakte Brecel het met een 112 century in stijl af.

Brecel houdt aan de wereldtitel 500.000 pond (569.500 euro) over. Op de Order of Merit klimt hij daarmee van de tiende naar de tweede plaats op. Het verschil met ’s werelds nummer een Ronnie O’Sullivan, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel vierde, is slechts 9.500 pond. Selby verliest de rankingpoints van zijn vierde wereldtitel in 2021 en zakt van twee naar vijf.

Op de erelijst is Brecel de eerste speler van het Europese vasteland en na de Canadees Cliff Thorburn (1980), de Ier Ken Doherty (1997) en de Australiër Neil Robertson (2010) pas de vierde speler van buiten het Verenigd Koninkrijk.

In 2021 werd hij al de eerste speler van het Europese vasteland in de finale van een Triple Crown. In de finale van het UK Championship leed hij toen een 10-5 nederlaag tegen de momenteel geschorste Chinees Zhao Xintong.

Met ook nog het China Championship van 2017, het Scottish Open van 2021 de Championship League van 2022, heeft Brecel nu vier rankingtoernooien op zijn palmare