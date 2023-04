Snookercoach Gery De Mol: ‘Luca Brecel moest eigenlijk al wereldkampioen zijn’

De Belg Luca Brecel speelt op dit moment de halve finale van het WK snooker tegen de Chinees Si Jiahui. Daarvoor hanteerde hij een nogal vreemde voorbereiding: darts, uitgaan en zelfs eens stomdronken zijn.

Ondanks die bijzondere voorbereiding schopte Brecel het tot in de halve finales van het wereldkampioenschap. De Limburger raakte voor het eerst in zes deelnames voorbij de eerste ronde en knikkerde in de kwartfinales regerend wereldkampioen Ronnie O’Sullivan uit het toernooi. Maar tijdens de halve finale, die vanavond en morgen wordt gespeeld, blijkt hij het toch moeilijk te hebben met de Chinese WK-debutant Si Jiahui.

Snookercoach Gery De Mol is trainer van dat andere Belgische toptalent Ben Mertens, dat samen met Luca Brecel België vertegenwoordigt op het wereldkampioenschap snooker voor landen. Hij kent Brecel heel goed en ziet dat hij zenuwachtiger en ongeconcentreerd begint te spelen. Dat zou , volgens De Mol wel eens kunnen te wijten zijn aan een gebrek aan training.

Hoe ziet een ‘normale’ voorbereiding voor een WK eruit?

Gery De Mol: Normaal trainen spelers een heel jaar door. Naarmate het toernooi nadert, wordt de training opgedreven. Dan wordt er meer gefocust op de zwakke plekken. Ben Mertens traint zo’n zes uur per dag. Dat is vergelijkbaar met wereldtoppers zoals Brecel of Ronnie O’Sullivan. Naast het snookeren is het belangrijk voldoende fysiek te sporten, zoals lopen of fietsen, en natuurlijk ook voldoende te rusten.

Brecel speelt tussendoor darts. Is dat een waardig alternatief voor fysieke training?

De Mol: (lacht) Bij mij zou het niet waar zijn. Van mij mag hij darten, maar niet in de plaats van een training.

Zijn onorthodoxe voorbereiding loonde tot nu toe wel.

De Mol: Zijn prestaties hebben meer te maken met zijn enorme talent dan met de manier waarop hij dit WK voorbereidde. Dat talent zorgt ervoor dat hij ermee wegkomt. In feite zou hij ondertussen al in de top drie moeten staan en wereldkampioen zijn. Ik vraag me af of hij het op deze manier kan volhouden op lange termijn. Ook O’Sullivan, bijvoorbeeld, moest veel trainen om de beste te worden. Maar als Luca zich er goed bij voelt, so what? Op dat vlak is hij speciaal. Hij doet het op zijn manier en bewees dat het ook onvoorbereid kan. Al begin je nu in de halve finale wel te zien dat hij weinig getraind heeft.

Brecel vertelde dat hij na de wedstrijden tegen Ricky Walden en Mark Williams naar België is teruggekeerd. Nu zat er niet eens een dag tussen voor de volgende wedstrijd.

De Mol: Ja, dus kon dat niet, hè. Los van het feit dat Luca achter staat, zal het drukke schema in de eindfase van het toernooi eerder in het nadeel van zijn tegenstander spelen. Si Jiahui speelde al veel meer wedstrijden, waaronder drie kwalificatiematchen. Dat speelt in Luca’s voordeel. Si maakte op het einde van zijn vorige partij al wat foutjes, puur door vermoeidheid.

Dat over en weer reizen heeft dus geen al te grote impact op de vermoeidheid?

De Mol: Nee. Als je in Engeland speelt, keer je na elke wedstrijd terug naar huis. Tenzij er, zoals nu bij Luca, nog geen dag tussen zat. Luca en Ben komen hier tot rust, dus is dat de correcte manier om te recupereren. En door zijn nieuwe vriendin is het een nog logischere beslissing. (lacht)

Halve finale

Brecel speelde al twee van de vier sessies in de halve finale. Die verliepen niet zo vlot als gehoopt, want hij is op achtervolgen aangewezen. Gery De Mol analyseert voor ons de halve finale tot nu toe.

Hoe heb jij de halve finale tot nu toe ervaren?

De Mol: Luca miste makkelijke ballen, hoewel hij genoeg kansen heeft gekregen. Ik heb de indruk dat hij enorm zenuwachtig en ongeconcentreerd is. Dat is een beetje karma voor het weinige trainen. Maar ik vind hem nog altijd een fantastische speler. Een comeback wordt moeilijk, maar alles is mogelijk.

Hoe zou jij ingrijpen als je zijn trainer was?

De Mol: Bij mij stond hij al lang weer aan de snookertafel. Iedereen kan eens een mindere match spelen, hè. Maar een halfuurtje opnieuw aan die tafel staan kan alles veranderen.

Hoe groot schat je de kans in dat hij het tij keert?

De Mol: Als hij zijn kansen had afgemaakt, stond hij ongetwijfeld al voor. Dat moet hij doen, de tegenstander direct naar de keel grijpen. De derde sessie is altijd de belangrijkste. Als Luca straks met 6-2 wint, dan geef ik hem zelfs de meeste kans om de partij nog naar zich toe te trekken.