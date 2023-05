B&B Hotels: klantbeleving en efficiëntie gaan hand in hand

B&B Hotels is een relatief nieuwe naam in de Belgische hotelwereld. De Franse groep is in volle uitbreiding en opende vorig jaar haar zevende hotel in Hasselt. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten voor B&B Hotels samengaan. Daarom zet de groep sterk in op digitalisering: hotelgasten kunnen vlot online boeken en terplekke moet ook het in- en uitchecken een aangename ervaring zijn.

Om die beloftes waar te maken, moet het hotelteam zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Hiervoor deed B&B Hotels een beroep op de expertise van Proximus. Wij trokken naar het nieuwe hotel in Hasselt en kregen er toelichting over het partnership tussen beiden.

Proximus werkte een project op maat uit met een glasvezelverbinding in alle hotels waarop een telefonieoplossing en een aangepast tv-aanbod op de kamers werden geïnstalleerd. Op die manier beschikt elk hotel over een gegarandeerde connectiviteit en een systeem dat flexibel en aanpasbaar is aan toekomstige noden. Een projectmanager begeleidde de uitvoering van de werkzaamheden van a tot z. Voor B&B Hotels waren zijn ervaring en bereikbaarheid belangrijke factoren in het slagen van het project.

Lees hier meer over hoe B&B Hotels verder groeit mede door Proximus.