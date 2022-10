‘Vijf tips om met domotica je energiefactuur te drukken’

Met de alsmaar stijgende energieprijzen zoekt iedereen naar manieren om minder energie te verbruiken. Domotica – alles van smarttoestellen tot automatisering in huis – verhoogt niet enkel je levensconfort, het kan ook een onverwachte sterke bondgenoot zijn tegen een hoge energiefactuur. Joachim Goeminne, docent domotica in de opleiding Energietechnologie aan hogeschool Odisee, geeft 5 tips om op een ‘smart’ manier je energiefactuur te verlagen.

1. Slim verwarmen

Veel slimme thermostaten weten niet enkel wanneer je thuis komt van je werk , maar kunnen ook zelf meten wanneer ze moeten beginnen werken en weten hoelang het duurt voor je woning warm is, zodat ze ook vanzelf weer stoppen. Zo’n slimme thermostaat kan je heel wat winst op je energiefactuur opleveren. Zeker in combinatie met slimme sturingen voor rolluiken of screens. Nog meer next level zijn persoonlijke weerstations, die dankzij metingen en online informatie kunnen voorspellen of ze de verwarming niet beter wat vroeger al bijregelen. Niet alleen zon, maar zelfs neerslag en wind kunnen een impact hebben op de temperatuur van je woning.

2. Nachtkoelen

“Niet enkel verwarmen kan je veel slimmer doen, ook verkoelen in de zomer. Tegenwoordig heb je slimme systemen die automatisch beginnen ventileren of zelfs vensters openen op de momenten dat de temperatuur buiten koeler is, zoals ’s nachts, maar een slim systeem kan berekenen dat dat helpt tot een eind in de voormiddag. Wordt het te warm? Dan sluit het systeem de ventilatie of de ramen en gaan de rolluiken of screens automatisch naar beneden om de koelte binnen te houden.”

3. Zonnewering slim inzetten

Domoticasystemen kunnen zelfs rekening houden met de stand van de zon om te verkoelen of te verwarmen. Zonnewering kan gedurende de dag de zon binnenlaten aan de vensters waar nodig om op te warmen en neerlaten waar nodig om de warmte binnen te houden. Je weerstation houdt bij waar de zon staat en welke zonnewering wat moet doen. Het omgekeerde werkt dan weer in de zomer om je huis koel te houden.

4. Slim verlichten

Sensoren die automatisch het licht aandoen als iemand een ruimte binnengaat en vooral ook automatisch het licht uitdoen dankzij timers, dat kennen we allemaal al langer. Maar echt slimme verlichting gaat nog een stap verder.Sommige systemen kunnen de lichtsterkte van het zonlicht binnen meten en je verlichting dimmen naargelang wat nodig is om aangenaam te leven of te werken. Gaat de zon feller schijnen, dan dimt je licht automatisch. Komen er wolken voor de zon, dan schakelt het systeem ze automatisch wat hoger. En vooral niet te bruusk, want je merkt er zelf niks van.

5. Zware verbruikers automatisch uitschakelen

Een onderschat probleem is het sluipverbruik van veel toestellen in huis. Een smarthomesysteem kan zo’n toestellen automatisch uitschakelen als ze niet gebruikt worden of niet nodig zijn. En je kan het zelfs allemaal vanop afstand. De televisie laten opstaan en al op het werk? Geen probleem, met je smartphone schakel je die in twee seconden uit.

Het is ongelooflijk wat er vandaag allemaal al mogelijk is. Maar elk jaar moet ik op de Odisee hogeschool weer nieuwe systemen uitleggen in onze opleiding Energietechnologie. Wie weet wat er allemaal kan binnen pakweg 10 jaar.

Wil je zelf eens zien wat nu mogelijk is? Spring eens binnen in ons ‘domoticahuis’ op onze campus in Gent.