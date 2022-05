Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

Wat kan Tom Van Grieken over het cordon sanitaire te vertellen hebben dat zelfs maar in de verste verte interessant is? Sterker nog, wat heeft hij daarover te vertellen dat een uitnodiging aan een universiteit rechtvaardigt? Van Grieken moet zo ongeveer de slechtst geplaatste persoon in Vlaanderen zijn om over het cordon te spreken, maar aan de KU Leuven werd hij gevraagd om een gastcollege over dat thema te geven. ‘Eén langgerekte klaagzang’, was het volgens De Standaard. Ja, duh. Het is zo’n beetje als aan een incel vragen waarom geen enkele vrouw met hem mee naar huis wil.

Tom Van Grieken is ook nog eens geen echte denker. Hij is een politicus die op eender welke vraag meteen een antwoord van twee, hooguit drie zinnen klaar heeft. Af en toe is dat antwoord raak, soms zodanig flauw of naast de kwestie dat Van Grieken er meteen de journalist alle energie mee ontneemt om de vraag opnieuw te stellen. Het is dat het Vlaams Belang zo veel stemmen haalt en de peilingen hem een monsterzege beloven, anders zou het lastig zijn om de voorzitter altijd ernstig te nemen.

Niettemin, aan Vlaamse universiteiten leeft momenteel blijkbaar het idee dat élke politicus met wat naamsbekendheid in staat is een academisch college te geven. Carl Devos is er ooit, meer dan vijftien jaar geleden, aan de UGent mee begonnen. Dat waren soms evenementen. Het college dat Bart De Wever in 2015 aan het begin van de vluchtelingencrisis gaf, droeg zelfs de kiem in zich van de val van de regering-Michel drie jaar later over het Marrakeshpact. De Wever is, helaas, een uitzondering. Er zitten nu eenmaal niet zo heel veel denkers in de Belgische politiek.

Ondertussen proberen universiteitsfaculteiten over heel Vlaanderen politici te boeken voor openings- en andere colleges. Er komen studenten en een paar journalisten op af, dus waarom niet. Carl Devos nodigde Van Grieken al eens uit in een rijtje van partijvoorzitters, maar in het vak Politieke actualiteit van Bart Maddens aan de KU Leuven werd de VB-voorzitter voor het eerst als hoofdact geafficheerd. Onder het politicologenkorps heeft dan ook niemand zoveel affiniteit met het Vlaams Belang als hij. De reactie van de universiteit was voorspelbaar rommelig, en ik kan me moeilijk van de indruk ontdoen dat Maddens daar wat plezier aan heeft beleefd. Hij droomt ervan dat in 2024 het cordon wordt doorbroken, dus dacht hij misschien al een bescheiden voorzetje te kunnen geven. En Tom Van Grieken maar klagen.