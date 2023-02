WHO: ‘Zwaarste natuurramp in Europa in laatste 100 jaar’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de aardbeving die het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië vorige week maandag heeft getroffen, de ergste natuurramp in de Europese WHO-regio in de laatste 100 jaar.

‘We zijn getuige van de ergste natuurramp in onze regio in een eeuw tijd en we zijn nog altijd de schade aan het opmeten’, zo zei de Belgische arts Hans Kluge, regionaal directeur voor Europa, dinsdag op een persconferentie. Vorige week maandag werd de regio opgeschrikt door een eerste aardbeving met een kracht van 7,7. Enkele uren later volgde een twee schok van 7,6. De dodentol in Turkije en in het naburige Syrië is inmiddels opgelopen tot meer dan 37.500. Duizenden anderen worden nog vermist en er vielen ook meer dan 80.000 gewonden.