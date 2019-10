Wat zegt de wetenschap over de uurwisseling?

Deze nacht draaien we de klok een uurtje terug. Deze keer hebben we geluk, want dat betekent een uurtje meer slaap. Maar is het gezond om twee keer per jaar de klok te verzetten? Ben je daarna iets meer uitgeslapen of net wat meer moe? Of zijn er ook gevolgen op lange termijn? Prof. dr. Olivier Mairesse, slaapdeskundige aan de VUB, legt uit.