Wist jij dat internet tussen de VS en Europa onmogelijk zou zijn zonder optische kabels? Dat zijn kabels waar geen elektriciteit door gaat, maar licht. Betrouwbaar, stabiel en razendsnel. Maar wetenschappers willen altijd méér. Dus ze willen ook méér met licht kunnen doen. Dr. Koen Vanmol is ingenieur aan het fotonica-lab van de VUB. En hij houdt er zich bezig met heel kleine lenzen in de meest rare vormen, want daarmee kan hij licht temmen.