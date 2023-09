Kunnen kinderen binnenkort écht veilig weer naar school, dankzij zelfrijdende auto’s?

Zodra de vakantie gedaan is, houden heel wat ouders elke dag hun hart vast. Want komen mijn kinderen wel veilig aan op school? Zal dat pas écht gegarandeerd veilig kunnen als er enkel nog zelfrijdende auto’s zijn? En kan je dan als “chauffeur” ondertussen een film kijken? Hoe lang duurt het nog voor die auto er is? Volgens verkeersexpert Tom Brijs (UHasselt) is het niet waarschijnlijk dat die auto er óóit komt.