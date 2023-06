Kan je aan de hersenactiviteit zien of iemand vooroordelen heeft?

Dankzij van die mutsjes met elektroden aan, kunnen we onze hersenactiviteit meten en er vanalles in “lezen”. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien vanaf welke leeftijd ongeboren kinderen kunnen schrikken of zelfs meten hoe bevooroordeeld mensen zijn. Kris Baetens – biologisch psycholoog aan de VUB – bekijkt zelfs of we mensen die met mentale problemen kampen kunnen helpen. Hij zit mee aan tafel met Sven Speybrouck en Koen Fillet op de Dag van de Wetenschap in het Muntpunt.



