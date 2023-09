Slimme computers: gaan ze ons overmeesteren? Dat lijkt wel mee te vallen. Voorlopig beslissen ze enkel of jij een lening kan krijgen bij de bank, of die job… Ze hebben dus best al een grote invloed. Maar is het voordeel niet dat een computer compleet objectief is en, niemand bevoordeelt? Hij kijkt gewoon naar de feiten en of jij geschikt bent voor die lening of job. Supereerlijk dus. Of niet? Professor datawetenschapsethiek David Martens, van de Universiteit Antwerpen legt het uit in deze video.