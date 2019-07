Mysterie van de dag: waarom eet de mens geen gras?

We eten dan wel sla en andere bladgroenten, maar waarom strooien we geen sappige portie gras over onze burger of maaltijdsalade?

Groene groenten worden over het algemeen beschouwd als het gezondste wat deze planeet voortbrengt voor de mens. Voor gras is dat niet zo, ook al is het een natuurlijk, niet-giftig product en zouden we het in principe kunnen eten.

