De geur van vers gemaaid gras doet denken aan de kindertijd, de zomer en de vakantie. Maar wist je dat er achter die paradijselijke groene geur een verhaal van grote smart schuilgaat?

Hoe zou de kleur groen kunnen ruiken? Juist, naar vers gemaaid gras. Het is de geur van de zomer, het zoete aroma van de natuur, een odeur die we helaas veel te weinig mogen ervaren.

Maar wat ruiken we eigenlijk precies als we het gras in de tuin een stevige snoeibeurt geven en waarom kan het ons zo bekoren?

Planten geven een mengeling van vluchtige organische stoffen (onder andere methanol, ethanol, aceetaldehyde en aceton) vrij wanneer ze worden beschadigd door insecten, infecties of mechanische krachten zoals de grasmaaier. Die stoffen dragen bij tot de vorming van nieuwe cellen om de schade sneller te herstellen en bacterie- en schimmelvorming te voorkomen.

In een studie uit 2010 in het vakblad Science ontdekten plantkundige Ian Baldwin van het Max-Planck-Instituut voor Chemische Ecologie en zijn collega Silke Allmann van de universiteit van Amsterdam dat planten zelfs licht verschillende geuren afgeven afhankelijk van wat hen overkomt.

Zo ontwarden ze bijvoorbeeld een verschillend geurenboeket wanneer tabaksbladeren werden doorboord en ingewreven met insectenspeeksel dan wanneer de bladeren bewerkt werden met water.

Sommige soorten, zoals plantenetende insecten en roofdieren die deze insecten eten, zijn extreem gevoelig voor de verschillende aroma's van de vluchtige stoffen. Het is voor hen een indicator dat er een snackje te grijpen valt in de buurt.

Strijdvaardige sprieten

Geurinformatie is doorheen de evolutie ook voor de mens heel belangrijk gebleken. Zowat alle verse groenen geven geurstoffen vrij, net zoals fruit wanneer het begint te rijpen.

Maar waarom vinden wij de geur van gemaaid gras dan zo lekker. Wij leggen toch geen gras op ons bord?

Volgens Baldwin is de geur van gras niet per se aantrekkelijker voor de mens, maar omdat er bij het grasmaaien zo'n grote hoeveelheid grasweefsel wordt beschadigd, komt er een enorm sterk geconcentreerde wolk van geurstoffen vrij. Wellicht maakt dat de geur zo aantrekkelijk.

Ook planten onderling herkennen de geur van elkaar en reageren erop. Bijvoorbeeld wanneer andere planten in de buurt via hun geur aangeven dat ze hun bloemknoppen verliezen, kan de plant suiker en andere grondstoffen naar de wortels versassen, weg van de bloemen, om de potentiële verliezen te minimaliseren.

Of in het geval van de grasmaaier betekent de 'groene geur' een waarschuwing dat de dodelijke machine op weg is naar hen. Vergelijk het met het angstzweet dat bij de mens uitbreekt. Dit effect start al binnen enkele minuten vanaf de aanval op het gras op de eerste plant. Tegen de tijd dat je met je grasmachine aan de andere kant van je tuin komt, zal het gras dus veel strijdvaardiger zijn. Je bent gewaarschuwd!