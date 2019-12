Een nieuwe maand, een nieuwe klimaatconferentie, zo lijkt het wel. Deze keer wordt in Madrid de laatste horde genomen naar de definitieve implementatie in 2020 van het Akkoord van Parijs. Ambitieuzere klimaatdoelstellingen staan echter niet op de agenda.

Venetië loopt onder water, Australië staat nog steeds in brand en apocalyptische regenval en overstromingen teisteren delen van Frankrijk. Op zich niets ongewoon, maar de intensiteit en de regelmaat waarmee deze fenomenen tegenwoordig voorkomen zijn dat wel. Zo ongewoon zelfs dat 11.000 wetenschappers over de hele wereld in november de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen.

...