In beeld: nieuwe zonnecyclus kleurt arctische hemel roze

De zeldzame roze gloed die we nu zien, doet zich voor bij zonnestormen. Dat komt omdat de elektrisch geladen deeltjes afkomstig van de zon, een grotere snelheid en meer energie hebben en diep in de atmosfeer doordringen, tot in de mesosfeer. Daar botsten ze met grotere deeltjes zoals stikstof wat de roze gloed verklaart.