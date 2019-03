Eet je beter geen suiker als je zwanger bent?

Eat for two? Elke zwangere vrouw wéét dat je niet dubbel zoveel mag eten, maar de drang is soms groot. Ook de drang naar taartjes, pudding, chocola, cake, ijs, milkshake en pannenkoeken (naast misschien ook nog pickles, haring, puree en hamburgers). Maar mag al die suiker wel? Krijg je daar zwangerschapsdiabetes van? En wat is dat eigenlijk? Katrien Benhalima, endocrinologe aan de KU Leuven (en zelf zwanger toen ze dit college gaf) deed er onderzoek naar.