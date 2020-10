Prins William wil het huidige pessimisme vervangen door het belonen van oplossingen voor de klimaatcrisis.

In het najaar van 2021 lanceert de Britse prins William de eerste editie van de Earthshot-prijs, een milieuprijs, die 'het huidige pessimisme wil vervangen door optimisme' door oplossingen voor de klimaatcrisis te belonen, aldus zijn Royal Foundation. William neemt daarmee de fakkel over van zijn vader als pleitbezorger voor de bescherming van milieu en klimaat.

De Earthshot-prijs is gebaseerd op het ambitieuze maanprogramma 'Moonshot' van de Amerikaanse president John F Kennedy' en wil 'de meest prestigieuze wereldmilieuprijs in de geschiedenis' worden. '50 jaar geleden zette de mensheid een mens op de maan dankzij haar talent om te innoveren en samen te werken. Diezelfde talenten kunnen nu de planeet redden voor toekomstige generaties', aldus de Royal Foundation.

William ging onder meer te rade bij de organisatoren van de Nobelprijs en de Xprize.

Komende tien jaar cruciaal

De Royal Foundation stelt gedurende tien jaar 50 miljoen pond (ongeveer 55 miljoen euro) ter beschikking. Bedoeling is 'verandering te stimuleren en onze planeet helpen herstellen in de komende tien jaar, een cruciaal decennium voor de aarde', aldus de stichting van de kleinzoon van koningin Elizabeth II.

De prijs zal de komende tien jaar vijf laureaten per jaar erkennen met 1 miljoen pond 'met als doel om tegen 2030 minstens 50 oplossingen te vinden voor de belangrijkste uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. '

Er zijn vijf categorieën: de bescherming en herstel van de natuur, luchtzuivering, heropleving van de oceanen, bouwen aan een wereld zonder afval en herstel van het klimaat.

De winnaars worden elk jaar bekendgemaakt tijdens een ceremonie in telkens een andere stad, te beginnen in Londen in het najaar van 2021. Inschrijvingen worden in november geopend.

Naast prins William (38) zal de jury bestaan iot bekende persoonlijkheden, van koningin Rania van Jordanië tot de Australische actrice Cate Blanchett en de Britse natuuronderzoeker David Attenborough.

Wat de klimaatverandering betreft is het jaar 2020 nu al een recordjaar. Hitterecords werden gebroken en ook het grote aantal bosbranden is ongezien. Dat alles maakt dat de planeet goed op weg is om de in Parijs vastgelegde maximale temperatuurstijging van 1,5 °C te overschrijden. Zo lag in de twaalf maanden van oktober 2019 tot september 2020 de temperatuur al 1,28 graden Celsius boven die uit het pre-industriële tijdperk. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change heeft deze stijging levensbedreigende gevolgen voor de planeet.

