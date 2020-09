Sir David Attenborough heeft zijn toevlucht genomen tot nieuwe manieren van communiceren omdat 'de wereld in gevaar is'.

De gerenommeerde Britse natuuronderzoeker David Attenborough heeft vorige week met zijn debuut op Instagram het record van het snelst bereiken van een miljoen volgers gebroken (4 uur en 44 minuten). Hij laat daarmee de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston (5 uur en 16 minuten) achter zich.

In zijn eerste post zegt de televisiemaker: 'Ik doe dit en waag mij aan deze nieuwe manier van communiceren omdat de wereld in gevaar is.' 'Het redden van onze planeet is nu een communicatie-uitdaging', schrijft hij verder in het bijschrift van zijn post.

Aan de BBC vertelde hij maandag dat het record hem hoop geeft dat jongeren bezorgd zijn om het klimaat. 'Het is hun wereld, hun toekomst. Ik zal er niet meer zijn, zij wel. Het is van hen en als zij er niet van overtuigd zijn dat het belangrijk is, verspillen we onze tijd. Ik voel me geprivilegieerd dat zij willen luisteren naar wat een oude man zoals ik te vertellen heeft. Het klimaat is zo belangrijk dat ik eender welk medium zou gebruiken om de boodschap naar buiten te brengen', aldus Attenborough.

De komende weken zal Attenborough nog meer video's posten op Instagram om uit te leggen wat de problemen zijn en wat we kunnen doen om ze op te lossen. Aangezien 'sociale netwerken niet de natuurlijke habitat van David zijn', zullen twee social media managers hem bijstaan om zijn account te onderhouden

Binnenkort verschijnt ook een nieuw boek van David Attenborough, A Life On Our Planet, samen met de gelijknamige Netflix-reeks, over zijn levenswerk en de vernieling van het leefmilieu en biodiversiteit van de planeet, die hij met eigen ogen heeft waargenomen, en hoe we de planeet kunnen redden.

