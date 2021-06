Saoedi-Arabië zal 60.000 inwoners de toelating geven om deel te nemen aan de hadj in juli. Dat is de jaarlijkse "grote bedevaart" naar Mekka, de heiligste plaats van de islam. De deelnemers moeten wel ingeënt zijn tegen het coronavirus, zo heeft het ministerie van de Hadj volgens het officiële Saoedische agentschap SPA aangekondigd.

In juli vorig jaar besloot Saoedi-Arabië de hadj aanzienlijk aan banden te leggen wegens het coronavirus. Uiteindelijk werden maar 10.000 bedevaartgangers uit Saoedi-Arabië zelf toegestaan, een fractie van de 2,5 miljoen moslims die in 2019 vanuit alle hoeken van de wereld naar het land afreisden.

De hadj is een van de vijf zuilen van de islam, de essentiële verplichtingen van elke moslim.

Elke moslim wordt geacht de hadj minstens één keer in zijn leven te verrichten, als hij daarvoor het geld heeft. Naast de hadj is er ook een "kleine bedevaart" (oemrah), die het hele jaar door kan worden verricht. Ook hieraan mogen momenteel alleen gevaccineerden deelnemen. Eerst waren het er 6.000 per dag; dat aantal werd later opgetrokken naar 20.000.

