Wie is dokter Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de Vrede?

Dokter Denis Mukwege is de charismatische bezieler van het Panzi-ziekenhuis in de Oost-Congolese stad Bukavu. Het ziekenhuis biedt alle soorten medische zorgen aan, maar heeft internationale faam voor zijn expertise in de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen die lijden aan fistels en/of prolaps, een verzakking van organen als baarmoeder, blaas of rectum ten gevolge van seksueel misbruik of een moeilijke bevalling. Sinds 2015 krijgt het ziekenhuis daarvoor de hulp van de humanitaire ngo Dokters van de Wereld.

