Nobelprijswinnaar Mukwege kandidaat voor presidentsverkiezingen Congo

Dokter en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege heeft maandag zijn kandidatuur aangekondigd voor de Congolese presidentsverkiezingen in december, tijdens een persconferentie die live werd uitgezonden op zijn Facebookpagina.

‘Het juiste moment is nu’, zei hij vanuit Kinshasa. ‘Mijn enige motivatie is om ons vaderland te redden, ons land weer op de been te helpen en de waardigheid van ons volk te herstellen.’

De gynaecoloog, die urenlang werd opgewacht door zijn aanhangers, sprak rond 15.30 uur (14.30 uur in Kinshasa). ‘Al een tiental jaar dringt het Congolese volk er via talrijke verenigingen en persoonlijkheden bij mij op aan om aan hun zijde te staan als presidentskandidaat. Lange tijd heb ik niet gereageerd, omdat het niet in mijn aard ligt om een dergelijke verantwoordelijkheid op een lukrake manier op mij te nemen.’

Vervolgens zette hij zijn visie op het land en de politiek uiteen, waarbij hij verwees naar een ‘existentiële crisis’ en een staat ‘die het lachertje van ons continent is ondanks zijn onmetelijke potentieel voor ontwikkeling’.

‘Ik zorg al veertig jaar voor de zieken en leef samen met de meest achtergestelde leden van onze samenleving’, aldus nog Mukwege. ‘Er zijn te veel vrouwen, mannen en kinderen die in grote ellende leven omdat het slecht gaat met ons land. Tot nu toe is er niets gedaan om het bloeden te stoppen, ondanks alle beloftes.’

De presidentskandidaat uitte ook directe kritiek op de huidige president: ‘Zij die aangetrokken worden door macht om de macht, zitten in de Union sacrée pour la Nation (een groot collectief aan partijen dat Tshisekedi steunt, red.).’

Hij riep het Congolese volk op om het lot van het land in eigen handen te nemen en spoorde hen aan om ’te gaan stemmen voor verandering’. ‘Het is echter niet genoeg om te winnen, we moeten er ook voor zorgen dat onze stem niet gestolen wordt. Jullie zullen massaal en vreedzaam moeten mobiliseren.’

Mukwege, een gynaecoloog die bekend staat om zijn werk voor Congolese vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in het oosten van het land, had aangekondigd dat hij een ‘belangrijke toespraak’ aan het voorbereiden was. De man met de bijnaam ‘de man die vrouwen herstel’, die in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn werk tegen seksueel geweld, is al jaren een uitgesproken criticus van het regime van president Tshisekedi. Hij weigerde echter mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2018.

Kandidaten hebben tot 8 oktober de tijd om hun kandidatuur in te dienen bij het hoofdkantoor van de onafhankelijke kiescommissie (Céni) in Kinshasa. De verkiezingen vinden plaats op 20 december. President Félix Tshisekedi is kandidaat voor een tweede termijn in de verkiezing, die wordt gecombineerd met parlements-, provinciale en lokale verkiezingen.