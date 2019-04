In Brugge kan je de meesters van de Spaanse barok uit de 17e eeuw gaan ontdekken. Een unieke ervaring, meent Ludo Bekkers.

Vooral in de Zuid-Europese landen hebben de christelijke vieringen tijdens de Goede Week nog weinig van hun religieus/folkloristische tradities verloren. In processies worden beelden rondgedragen die nog stevig herinneren aan de kunsthistorische barok die zowat in geheel Europa tijdens de 16e en aanvang van de 17e eeuw de beeldende kunst domineerde.

