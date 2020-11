Nieuwe resultaten uit enkele strijdstaten begunstigen vooral Democraat Joe Biden.

Op donderdag werden in de Verenigde Staten nog steeds geen nieuwe staten toegekend aan Donald Trump of Joe Biden.

Toch werden nog meer stemmen geteld in vier staten: Arizona, Georgia, Nevada en Pennsylvania. Twee andere staten, Alaska en North Carolina, zouden pas volgende week met nieuwe resultaten komen. Toch staan we dichter bij een eindresultaat.

In Arizona brachten tellingen uit Maricopa County en Pima County de voorsprong van Biden terug tot 46.000, van 69.000 stemmen aan het begin van de dag.

In Georgia is de voorsprong van Trump geslonken tot ongeveer 1.800 stemmen: beide kandidaten staan er op 49.4 procent van de stemmen. Van de stemmen die nog geteld moeten worden komen er 5.000 uit Clayton County, een Democratisch gebied ten zuiden van Atlanta.

In Nevada wist Biden zijn voorsprong van 8.000 stemmen te vergroten tot 11.000. Vrijdagochtend zouden er nieuwe resultaten verschijnen.

In Pennsylvania begon Trump de dag met een voorsprong van 160.000 stemmen. 's Avonds was die herleid tot 27.000. De meeste overblijvende stemmen worden op vrijdag geteld. De stad Philadelphia, ook overwegend Democratisch, moet nog tienduizenden stemmen tellen.

