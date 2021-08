Het Hooggerechtshof heeft Bidens nieuwe moratorium op de uitzetting van huurders stopgezet. Dat gebeurde met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Door het afblazen van het moratorium kunnen honderdduizenden, misschien miljoenen huurders uit hun woning gezet worden.

Sinds de pandemie vele huurders werkloos maakte, zijn in de VS moratoria op uitzettingen van kracht. Het eerste moratorium werd bekrachtigd door het parlement, maar sinds september vorig jaar worden moratoria om de zoveel maanden uitgevaardigd door overheidsgezondheidsdienst CDC.

De redenering is: uitzettingen kunnen de besmettingen stimuleren en betekenen dus een gevaar voor de volksgezondheid.

Voor het vorige moratorium op 1 augustus afliep, oordeelde het Hooggerechtshof dat de omweg via het CDC niet langer aanvaardbaar is, en dat het parlement het volgend moratorium moest bekrachtigen.

Dat gebeurde echter niet, waarna de ploeg Biden toch weer een moratorium via het CDC afkondigde, zij het in een licht gewijzigde formulering. Het nieuwe moratorium zou tot oktober moeten gelden.

Het Hooggerechtshof wijst dat moratorium nu ruim voordien af. Waardoor miljoenen huurders hun bescherming verliezen en uitgezet kunnen worden.

De ploeg Biden had een tweesporenbeleid tegen de uitzettingen uitgetekend, met enerzijds het moratorium, dat nu wegvalt, en anderzijds voor miljarden aan subsidies voor staten. Met dat subsidiegeld kunnen de staten huiseigenaren compenseren voor gederfde huur. Volgens The New York Times waren door 'administratieve vertragingen' echter eind juli slechts 5,1 miljard dollar van de 46,5 miljard aan subsidies uitgekeerd. Die administratieve vertragingen hebben onder meer te maken met verdeelsleutels, waarbij eigenaars een deel van de gederfde huur moeten opgeven om in aanmerking te komen voor subsidie. Staten vinden het lastig om de modaliteiten en een aanvaardbare verdeelsleutel vast te leggen.

