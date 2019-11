De senatrice riep zichzelf dinsdag uit tot interim-presidente in een poging de politieke leegte te vullen die ontstaan is na het ontslag van Evo Morales.

'De Verenigde Staten verwelkomen de beslissing van de Boliviaanse senatrice Jeanine Añez om het interim-presidentschap op te nemen en de natie te leiden tijdens deze democratische overgang', verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een communiqué. 'We kijken er naar uit om met de Organisatie van Amerikaanse staten, de constitutionele instellingen van Bolivia en het Boliviaanse volk samen te werken terwijl zij zich voorbereiden om, zo snel mogelijk, vrije en eerlijke verkiezingen te houden', aldus Pompeo.

Añez heeft inmiddels beloofd dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen, nog voor 22 januari 2020. Woensdag begon ze met het vormen van een regering en stelde ze elf ministers aan. 'We roepen alle partijen op om de komende weken de democratie te beschermen en zich te onthouden van gewelddadigheden jegens medeburgers', vervolgde Pompeo.

Morales, die politiek asiel verkreeg in Mexico, weerlegt echter de legitimiteit van interim-presidente Añez. Hij heeft het over een 'staatsgreep' en verklaarde dat hij nog steeds de rechtmatige president van Bolivia is. Op Twitter hekelde hij 'een politiek en economisch complot', waar volgens hem de VS achterzitten.

Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was Morales, die inmiddels dus gedwongen ontslag nam en verkaste naar Mexico. Dat kon echter niet verhinderen dat het protest gewoon doorging. Sinds het begin van de crisis kwamen al zeker tien mensen om het leven. Acht daarvan werden neergeschoten, zo blijkt uit het meest recente rapport van het parket-generaal van Bolivia.