Evo Morales trad onlangs, na bijna veertien jaar, af als president van Bolivia en vloog als balling naar Mexico. Was het een staatsgreep?

Voor de meeste westerse media was het een eenduidig verhaal: generaal Williams Kaliman, opperbevelhebber van de Boliviaanse strijdkrachten, handelde in het algemeen belang van het land toen hij president Evo Morales beval af te treden. Sinds de verkiezingen van 20 oktober bevond Bolivia zich immers in een ijzeren greep van chaos en geweld.

...