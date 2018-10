VS en Canada hebben akkoord over vrijhandelszone bereikt

De NAFTA bestond sinds 1994 en was een van de grootste vrijhandelszones ter wereld, tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De zone heeft betrekking op zo'n 500 miljoen mensen en een economisch gebied van bijna 23 miljard dollar.

Maar bij het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump werden de handelsakkoorden in vraag gesteld en nieuwe onderhandelingen opgestart. De gesprekken sleepten meer dan een jaar aan.

In augustus bereikten de VS een akkoord met Mexico en zondagavond was er overeenstemming met Canada. Dat land zou nu akkoord gaan om zijn melkquota te versoepelen voor boeren uit de VS. Dat was een van de heikele punten tijdens de onderhandelingen.

Het systeem van arbitrage voor handelsconflicten blijft behouden, aldus een bron bij de Canadese delegatie. Voor het eerst zou er ook een milieu-hoofdstuk worden toegevoegd.