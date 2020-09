Martin Winterkorn, topman van het Duitse autoconcern Volkswagen tot het sjoemelsoftwareschandaal hem vijf jaar geleden ten val bracht, zal strafrechtelijk vervolgd worden.

Een rechtbank in het Duitse Braunschweig heeft beslist dat Martin Winterkorn, voormalig topman van het Duitse autoconcern Volkswagen, strafrechtelijk vervolgd zal worden voor zijn rol in het sjoemelsoftwareschandaal.

Winterkorn moet nu tijdens een openbaar proces terechtstaan voor beschuldigingen van fraude. Wanneer dat proces van start gaat is nog niet duidelijk.

Ernstige fraude en oneerlijke concurrentie

De vandaag 73-jarige ex-topman werd in april 2019 aangeklaagd voor zijn rol in het schandaal rond de sjoemelsoftware bij dieselwagens. Hij wordt beschuldigd van ernstige fraude en oneerlijke concurrentie. Kopers van een auto met dergelijke software zijn volgens de rechtbank misleid en hebben daardoor financieel verlies geleden.

Toen het dieselschandaal in 2015 uitbrak, was Winterkorn CEO van Volkswagen. Volkswagen bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software, zodat emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwamen dan bij normaal gebruik op de weg. Zowat 2,5 miljoen wagens moesten teruggeroepen worden.

