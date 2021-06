Ana Ligia de Saca, de vrouw van voormalig president van El Salvador Antonio Saca, is vrijdag veroordeeld tot 10 jaar cel wegens witwassen. Haar broer kreeg dezelfde straf.

Ex-president Saca was zelf drie jaar geleden al veroordeeld voor gelijkaardige misdaden tijdens zijn termijn als president tussen 2004 en 2009. De zaak zou gaan over circa 26 miljoen dollar. Nog op vrijdag werd Ernesto Muyshondt, de vroegere burgemeester van hoofdstad San Salvador, opgepakt en onder huisarrest geplaatst, zo melden de aanklager en de politie. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dat hij samenwerkte met bendes. Hij behoort tot de rechtse partij van ex-president Saca.

Ook ex-president Mauricio Funes, die Saca opvolgde in 2009 en aan de macht bleef tot 2014, zit in het vizier van het gerecht. Hij wordt verdacht van bendevorming. Hij vluchtte naar Nicaragua en kreeg daar 2 jaar geleden asiel. Critici in El Salvador en in het buitenland waarschuwden al dat El Salvador opschuift richting ondemocratisch bestuur onder president Nayib Bukele.

