Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen krijgt kritiek wegens een fout gelopen steunbetuiging aan de Kroatische conservatieve regeringspartij HDZ.

In de laatste rechte lijn naar de parlementsverkiezingen van zondag in Kroatië, spraken verschillende kopstukken van de Europese Volkspartij in een videoboodschap hun steun voor de HDZ uit. Toen von der Leyen in beeld verscheen, was op de achtergrond het Commissiegebouw te zien. Zo wekte het beeld de verkeerde indruk, moest maandag ook haar woordvoerder toegeven.

In de korte video die vorige vrijdag werd verspreid, is te zien hoe Commissievoorzitter von der Leyen, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, de Bulgaarse premier Bojko Borisov en EVP-voorzitter Donald Tusk één voor één 'Sigurna Hrvatska' ('Veilig Kroatië') zeggen, de slogan waarmee HDZ naar de verkiezingen trok. De conservatieve partij van uittredend premier Andrej Plenkovic won zondag ook die verkiezingen, ruim voor de sociaal-democratische oppositie.

Gedragscode

In de video staat von der Leyen ogenschijnlijk in de gangen van het Berlaymontgebouw, het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat was niet de bedoeling, moest haar woordvoerder maandag toegeven na kritische vragen van journalisten. Zo kan de video namelijk de indruk wekken dat von der Leyen in haar hoedanigheid van Commissievoorzitter Plenkovic en de HDZ steunde, terwijl ze volgens de gedragscode voor Europees commissarissen slechts haar 'persoonlijke mening' mag uiten.

Volgens woordvoerder Eric Mamer werden de beelden, waarop von der Leyen slechts een paar seconden te zien is, vorige vrijdag gemaakt, in de studio van de Commissie en na de opname van een reeks andere video's. Hij gaf toe dat de projectie van het Berlaymontgebouw op de achtergrond een 'technische fout' was.

Ook de toevoeging van de naam en functie van von der Leyen - die volgens Mamer in Zagreb gebeurde - was een fout. Nadat ze op de hoogte was gebracht, zette von der Leyen volgens haar woordvoerder de nodige procedures in gang om zulke fouten in de toekomst te vermijden. 'Het is duidelijk dat iedereen de gedragscode zo goed mogelijk moet naleven', zei hij. (Belga)

