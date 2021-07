De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, noemt het gebruik van de Pegasus-spyware door landen alarmerend en een bevestiging van de angst dat landen observatietechnologieën illegaal misbruiken om mensen te bespioneren. 'Regeringen moeten direct stoppen met het gebruik van deze technologie.'

In een verklaring schrijft Bachelet dat er al vaak is gewaarschuwd voor het misbruik van observatietechnologie. Volgens internationale media hebben meerdere landen de Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group gebruikt om journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositieleden in de gaten te houden. Het zou mogelijks gaan om tienduizenden gevallen.

De spyware zou ook zijn gebruikt bij het plannen van aanslagen op kritische journalisten. 'Journalisten en mensenrechtenactivisten hebben een belangrijke rol in onze samenleving en als hen het zwijgen wordt opgelegd, lijden we allemaal', aldus Bachelet.

'Bedrijven die betrokken zijn bij de spyware helpen bij het ondermijnen van mensenrechten. Deze bedrijven moeten direct stappen ondernemen om hier wat aan te doen. Landen mogen alleen van zulke ingrijpende middelen gebruikmaken, als er sprake is van een ernstig misdrijf', zegt de commissaris. (Belga)

In een verklaring schrijft Bachelet dat er al vaak is gewaarschuwd voor het misbruik van observatietechnologie. Volgens internationale media hebben meerdere landen de Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group gebruikt om journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositieleden in de gaten te houden. Het zou mogelijks gaan om tienduizenden gevallen. De spyware zou ook zijn gebruikt bij het plannen van aanslagen op kritische journalisten. 'Journalisten en mensenrechtenactivisten hebben een belangrijke rol in onze samenleving en als hen het zwijgen wordt opgelegd, lijden we allemaal', aldus Bachelet. 'Bedrijven die betrokken zijn bij de spyware helpen bij het ondermijnen van mensenrechten. Deze bedrijven moeten direct stappen ondernemen om hier wat aan te doen. Landen mogen alleen van zulke ingrijpende middelen gebruikmaken, als er sprake is van een ernstig misdrijf', zegt de commissaris. (Belga)