Politici, tv-persoonlijkheden, zakenmensen en zelfs een voetbalploeg: vanuit heel Latijns-Amerika, tot Paraguay en Peru, reizen mensen naar de Verenigde Staten voor een felbegeerd coronavaccin. 'Het gaat 'm om overleven', zegt Virginia González aan persagentschap AP. 'In Mexico kocht de overheid niet voldoende vaccins. Het is alsof ze niet om haar burgers geeft.' González en haar echtgenoot, die aan kanker lijdt, vlogen op aanraden van een arts vanuit de Mexicaanse stad Monterrey naar Texas, waar ze nog een bus namen naar een vaccinatiecentrum. In Mexico heeft de mogelijkheid zich in de VS te laten vaccineren 'een golf' vaccintoeristen op de been gebracht, bericht de krant Expansión, met reisbureau's die zelfs pakketten aanbieden. Ook 19 spelers van een professionele voetbalploeg uit Monterrey, een rijke industriestad, vlogen naar Dallas voor een prik. In Amerika heeft al 40,2 procent van de bevolking ten minste één prik ontvangen. Slechts 8,8 procent van de Mexicanen ontving een eerste dosis. Mexico, een land van 125 miljoen inwoners, heeft tot dusver 18 miljoen vaccins kunnen verzekeren. De meerderheid daarvan is naar gezondheidswerkers gegaan, mensen boven de 60 en sommige leerkrachten. Mensen jonger dan 40 zouden tot volgend jaar kunnen wachten. De meeste landen in Latijns-Amerika, behalve Chili, zitten in hetzelfde schuitje. Tegen de Mexicaanse krant Expansión zegt Daniela, een 37-jarige pr-specialiste uit Mexico-Stad, dat ze 'gemoedsrust' kocht door naar de VS te reizen voor een prik. Ze verloor naar eigen zeggen haar grootvader, een nicht en een van haar beste vriendinnen aan covid-19.Wie naar de VS wil voor een coronaprik heeft een toeristenvisum nodig, en voldoende geld om coronatests, vliegtickets, hotels en huurauto's te bekostigen. Sommige Amerikaanse staten vragen een bewijs van domicilie. In ongeveer de helft hoef je enkel een officieel identiteitsbewijs voor te leggen. In Texas mag iedereen die ouder is dan 16 gevaccineerd worden, en dat kan zelfs in doorsnee apothekers. In andere staten, zoals Arizona, mogen enkel mensen met een verblijfsvergunning zich laten inenten. Vermogende Mexicanen nemen zelfs een privévliegtuig naar de VS om gevaccineerd te raken. Zo zegt de manager van een charterbedrijf aan Expansión dat hij amper de vraag kan bijhouden. Tussen de stad Toluca in Mexico en Texas rekent hij 16.000 dollar aan voor twee vluchten. De reacties op het buitenlandse vaccintoerisme zijn gemengd. Nadat de beroemde Mexicaanse tv-persoonlijkheid Juan José Origel en de Argentijnse Yanina Latorre via sociale media foto's deelden van hun vaccinatie in Miami, besliste de staat Florida dat voortaan enkel inwoners gevaccineerd mogen worden. Alaska, daarentegen, gaat vanaf juni alle toeristen die dat willen gratis vaccineren, in een poging de noodlijdende toerismesector nieuw leven te blazen.Vaccintoerisme mag ethisch nogal dubieus zijn, het begint wel vaart te krijgen. Ook Cuba, dat zelf verschillende vaccins ontwikkelt, zou toeristen gaan vaccineren. 'Stranden, de Caraïben, mojito's en een vaccin. Alles op één plek. Wat denk je van dat aanbod?', zo belooft een video van Telesur, de Venezolaanse staatszender, over de Cubaanse belofte om bezoekers een zelfgemaakte prik te geven: Ook de Malediven, de tropische eilandengroep in de Indische Oceaan, wil in de komende maanden het toerisme aanwakkeren door reispakketten met inenting aan te bieden. De overheid noemt het 3V-toerisme: 'visit, vaccine and vacation.' Eerder berichtte Euronews dat een Noors reisbureau vaccintrips naar Rusland aanbiedt: 1.199 euro voor twee reizen, één voor elke dosis van het Spoetnik-V-vaccin. Een reisagentschap in het Servische Belgrado tracht Nederlanders warm te maken voor een vaccinatiereisje naar het land, valt te lezen bij NPO.