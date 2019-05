Trump zwakt strijdlustige toon tegen China af

Zowel de Amerikanen als de Chinezen komen enigszins terug op de agressieve toon die werd aangeslagen in het handelsconflict tussen beide landen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag tijdens een Iftar-diner in het Witte Huis dat hij het gevoel heeft dat 'het handelsoverleg succesvol gaat verlopen' als hij zijn Chinese collega Xi Jinping over enkele weken ontmoet op de G20-top in Japan.

Donald Trump

Ook van Chinese zijde kwamen positieve geluiden. Zo sprak topdiplomaat Wang Yi van een win-winsituatie die mogelijk is als 'beide kanten slim genoeg zijn om aan elkaars eisen te voldoen' . De Amerikanen verhoogden afgelopen vrijdag de invoerheffingen op zo'n 200 miljard dollar aan Chinese goederen en overwegen die uit te breiden naar een bijkomende 300 miljard dollar aan producten. Het gaat dan onder meer om kinderkleding, speelgoed, mobiele telefoons en laptops, blijkt uit een lijst die de Amerikaanse administratie publiceerde. Die uitbreiding zou ten vroegste einde juni ingaan. De Chinezen sloegen maandag terug door aan te kondigden dat de importtarieven op zo'n 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen zullen verhogen vanaf 1 juni. Analisten waarschuwen dat dit de Amerikaanse economie kan schaden, en zelfs in een recessie kan duwen. De beurzen gingen dinsdag weer wat hoger, na de stevige verliezen van de voorbije dagen. Lees ook: Chinese vicepremier Liu He: belangrijke troef voor Xi Jinping in handelsconflict met VS