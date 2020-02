De Amerikaanse president Donald Trump heeft zoals verwacht met een overweldigende meerderheid de eerste voorverkiezing van de Republikeinse partij gewonnen in de staat Iowa. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Volgens The New York Times slaagde Trump erin 96 procent van de stemmen binnen te halen, nadat de resultaten van meer dan drie vierde van de kiesdistricten bekend zijn.

De tegenstanders van Trump, Joe Walsh en Bill Weld, geraakten niet boven de 2 procent.

De Republikeinse partijen in verschillende staten hebben hun voorverkiezingen geannuleerd dit jaar wegens de populariteit van Trump.

