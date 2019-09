De Amerikaanse regering kan voortaan makkelijker optreden tegen de leiders van terroristische groepen en mensen die extremisten opleiden. Daartoe heeft president Donald Trump dinsdag een decreet uitgevaardigd. Daarnaast kunnen de Verenigde Staten bijkomende sancties nemen tegen financiële instellingen die diensten verlenen aan terroristen.

Ministers van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en Financiën Steven Mnuchin gaven dinsdag meer uitleg over de hervorming tijdens een persconferentie. Volgens hen kunnen onder de nieuwe regels voortaan ook individuen geviseerd worden die niet aan een specifieke terreurdaad gelinkt zijn. Pompeo spreekt van de 'belangrijkste update van de contraterrorismesancties sinds september 2001', toen de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden.

De buitenlandminister maakte ook bekend dat de VS een reeks nieuwe individuen en groeperingen hebben toegevoegd aan hun lijst van terroristen. Het gaat onder anderen om mensen met banden met vertakkingen van Islamitische Staat in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, net als kopstukken van de taliban, Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah.