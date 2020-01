De Amerikaanse president zei dat in een interview met Fox News.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die gedood werd bij een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad, plannen had om aanvallen uit te voeren op vier Amerikaanse ambassades.

'Ik kan nu zeggen dat ik denk dat er vier ambassades bij betrokken waren', aldus Trump in een interview met Fox News. De president gaf geen nadere details.

