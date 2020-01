De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat het uitschakelen van de Iraanse topgeneraal Soleimani 'de voorwaarden schept om de spanningen in de regio te doen afnemen'. Dat zei hij in een gesprek met Fox News. De Amerikaanse president Donald Trump liet op Twitter weten dat Soleimani in eigen land 'zowel gehaat als gevreesd' was.

'Wij willen geen oorlog met Iran', zei Pompeo. 'Maar we gaan ook niet in een hoekje zitten kijken hoe Iran de spanningen opdrijft en Amerikaanse levens in gevaar brengt'. De minister van Buitenlandse Zaken zei dat de VS zich lang 'terughoudend' hebben opgesteld tegenover de tientallen aanvallen die Iran of bondgenoten van Iran uitvoerde tegen Amerikaanse doelwitten.

Maar nu moest er volgens de VS-minister actie worden ondernomen om verdere escalatie te voorkomen. Soleimani heeft volgens Pompei 'het bloed van honderden Amerikanen' aan zijn handen en zou van plan geweest zijn een nieuwe grote aanval uit te voeren tegen Amerikanen, van wie ook veel moslims of mensen uit andere landen het slachtoffer zouden zijn geworden.

Pompeo hoopt dat Iran de spanningen zal doen afnemen en zich als een 'normaal' land zal gedragen. 'Mochten ze dat niet doen, dan weet ik dat president Trump en de hele Amerikaanse regering bereid zijn om gepast te antwoorden', aldus Pompeo

'Soleimani ook in eigen land gehaat en gevreesd'

De Iraanse generaal Qassem Soleimani 'had jaren geleden al uitgeschakeld moeten zijn'. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter. Volgens Trump was Soleimani ook in eigen land 'gehaat en gevreesd' en is het Iraanse volk niet zo bedroefd over zijn overlijden als de Iraanse leiders willen doen geloven.

Soleimani heeft volgens Trump over de jaren heen 'duizenden Amerikanen gedood of verwond' en was hij van plan er nog veel meer te doden. 'Maar hij is gepakt! Hij was direct en indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, ook van heel veel betogers in Iran zelf die gedood zijn. Iran zal het dan wel zelf nooit kunnen toegeven, maar Soleimani was zowel gehaat als gevreesd in het land', aldus Trump.

Eerder had hij wel een foto van de Amerikaanse vlag getweet en berichten van andere Twitter-gebruikers gedeeld, zoals ook de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse burgers om Irak te verlaten.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

De aanval is uitgevoerd door een drone. Volgens een Amerikaanse legerfunctionaris zijn de twee voertuigen van het konvooi met de generaal, volledig verwoest en ging het om een 'precisieschot'. De verantwoordelijke die anoniem wou blijven, zei ook dat 750 bijkomende Amerikaanse soldaten zijn aangekomen in Bagdad om de veiligheid van de Amerikaanse ambassade daar te verzekeren.

Van Overtveldt noemt aanslag op Soleimani 'prima zet'

Europarlementslid en ex-minister Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt de dodelijke Amerikaanse raketaanval op de Iraanse generaal Qasem Soleimani een "prima zet". "Het alternatief is dat men zo iemand zijn gang laat gaan, waardoor een groot deel van het Midden-Oosten in de invloedssfeer van een fundamenteel islamitisch en anti-democratisch land komt. Het was de minst slechte optie", verduidelijkt hij.

De Iraanse generaal Qasem Soleimani kwam afgelopen nacht om bij een Amerikaanse raketaanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump. Soleimani was de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde, een elite-eenheid binnen het Iraanse leger. De raketaanval is de escalatie in de groeiende confrontatie tussen Washington en Teheran, die eind december begon met de dood van een Amerikaanse aannemer op een Iraakse militaire basis.

Volgens Europees parlementslid voor N-VA Johan Van Overtveldt was de aanval op Soleimani een "prima zet". "De uitschakeling van generaal Soleimani is blijkbaar een zware klap voor de regionale dominantie-ambities van Iran", klinkt het op Twitter. "Iran is een nieuwe mogelijke dominante macht in de regio. Als Soleimani daar de absolute strateeg van was, dan is dat inderdaad een prima zet", verduidelijkt de ex-minister van Financiën. "Het alternatief is dat men zo iemand zijn gang laat gaan, waardoor een groot deel van het Midden-Oosten in de invloedssfeer van een fundamenteel islamitisch en anti-democratisch land komt. Het is inderdaad geen netjes afgelijnde keuze tussen goed en kwaad, maar dit was wel de minst slechte optie."

Verschillende wereldleiders, onder wie Europees president Charles Michel, de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, riepen al op tot de-escalatie van het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten.