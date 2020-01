De dood van Qasem Soleimani zal grote gevolgen hebben voor het Midden-Oosten, vreest professor internationale politiek David Criekemans (Universiteit Antwerpen).

Met de dood van Qasem Soleimani, de commandant van het keurkorps van de Iraanse Revolutionaire Garde, heeft Amerika Irans meest invloedrijke strateeg uitgeschakeld. Soleimani was een ijzervreter, de strateeg die sinds de Irakoorlog via een kluwen van regionale bondgenoten de Iraanse invloed in het Midden-Oosten gevoelig uitbreidde. Soleimani werd uitgeschakeld met een droneaanval, kort nadat hij was geland op de luchthaven van Bagdad.

...