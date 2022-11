Trump belooft ‘zeer grote aankondiging’ op 15 november

Voormalig VS-president Donald Trump, die steeds duidelijker laat uitschijnen opnieuw kandidaat te zullen zijn bij de volgende presidentsverkiezingen, zei maandag dat hij volgende week ‘een zeer grote aankondiging’ zal doen.

‘Ik ga op 15 november in Mar-a-Lago (zijn residentie en club in Florida, red.) een zeer grote aankondiging doen’, aldus Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Ohio, daags voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten.

Eerder had een anker van Fox News gesuggereerd dat Trump maandag op de meeting in Ohio al zijn kandidatuur zou aankondigen. Enkele Republikeinse topfiguren, en meerdere kandidaten, verslikten zich in hun koffie, want niets mobiliseert Democraten meer om te gaan stemmen dan een kandidatuur van Trump. Maar uiteindelijk bleek het in Ohio nog maar te gaan om de aankondiging van de aankondiging.

Vorige week had Trump ook al gezegd dat hij ‘zeer, zeer, zeer waarschijnlijk opnieuw presidentskandidaat’ zou zijn.

Over het algemeen worden drie redenen aangehaald voor de snelle nieuwe kandidatuur