Donald Trump geeft sterkste hint: ‘Zeer, zeer, zeer waarschijnlijk opnieuw presidentskandidaat’

De vorige Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een Republikeins campagne-event in de staat Iowa duidelijk gehint dat hij bij de verkiezingen in 2024 zich opnieuw kandidaat zal stellen voor het Witte Huis.

‘Om ons land succesvol, veilig en groots te maken, zal ik het zeer, zeer, zeer waarschijnlijk opnieuw doen,’ zei Donald Trump donderdagavond op het event in Sioux City.

De 76-jarige Trump had nog niet eerder zo duidelijk gehint op een eventuele nieuwe gooi naar het Witte Huis. ‘Bereid je voor, dat is alles wat ik zeg’, voegde hij eraan toe.

Trump verscheen als spreker om de Republikeinse kandidaten voor de ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, op 8 november te steunen.

Weerlegd

Tijdens zijn speech herhaalde de ex-president de al lang weerlegde bewering dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Tot op heden weigert de Republikein zijn nederlaag tegen de Amerikaanse president Joe Biden toe te geven.

Trump heeft al herhaaldelijk geflirt met een nieuwe presidentskandidatuur sinds hij werd weggestemd.

Midterms: Congres- en gouverneursverkiezingen

Bij de tussentijdse verkiezingen komende dinsdag liggen alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de zetels in de Senaat voor het grijpen. Daarnaast zijn er in verschillende staten gouverneursverkiezingen.

Volgens peilingen maken de Republikeinen een goede kans op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Voor de meerderheid in de Senaat wordt een nek-aan-nekrace verwacht.

